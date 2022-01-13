F-16V戰機搜救空軍尋獲疑似人骨碎片 法醫鑑識中

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空軍嘉義基地一架F-16V戰機11日墜海，軍方13日持續搜救，有打撈到大量軍機殘骸，軍方出動膠筏，分多次將打撈發現的軍機殘骸蓋上帆布保護，運回岸邊調查。中央社記者黃國芳攝 111年1月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）F-16V戰機11日墜海，軍方今天持續搜救，打撈到大量軍機殘骸，飛行官陳奕雖然仍失聯，但有找到零星屍塊，嘉義地檢署已採集部分檢體，明天驗DNA，報告最快明天晚上出爐。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天晚間接受中央社記者訪問表示，軍方今天在F-16V戰機失事地點陸續發現屍塊，不過均為零星塊狀，包括7到8公分的拇指、皮膚及骨頭碎片等，已採集檢體，明天上午送驗DNA，進一步確認身分。

陳奕家屬晚間前往嘉義市立殯儀館，指認失事地點打撈起來的衣物、屍塊等，神情哀悽。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，今天打撈到大量軍機殘骸，其中一塊印有國徽，但尚未發現陳奕下落。（編輯：唐聲揚）1110113

（中央社記者游凱翔台北13日電）F-16V戰機11日失聯，空軍今天晚間表示，海軍水下作業大隊下午4時陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，加速辦理鑑驗事宜。



空軍晚間發布新聞稿表示，目前除尋獲部分機體、機翼殘骸之外，今天由「搜救前進指揮所」所派遣的海軍水下作業大隊，於下午4時在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，加速辦理鑑驗事宜。



空軍指出，目前正依尋獲位置加派人力執行搜救任務，持續整合所有資源全力投入，秉持絕不放棄的信念與決心持續搜救。（編輯：林克倫）1110113