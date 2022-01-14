F-16V戰機墜海 黃金72小時將屆仍未尋獲飛官

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（中央社記者姜宜菁、黃國芳嘉義縣14日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕失聯，軍方昨天找到零星疑生理組織。軍方今天搜尋時帶著1個冰桶，但未說明冰桶內物品。救援黃金72小時將屆，軍方不放棄任何希望。

空軍司令部13日表示，搜救行動除尋獲部分機體、機翼殘骸，也在水溪靶場周邊陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織，已由嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體，加速辦理鑑驗事宜。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊昨晚接受中央社記者電訪時表示，檢方已採集生理組織檢體及陳奕的母親DNA（去氧核糖核酸）做親緣關係確認。

蔡英俊今天指出，檢方上午已送驗DNA，報告最快今天晚上出爐。

救援黃金72小時將於今天下午3時23分屆滿，陳奕仍失聯，軍方今天持續搜尋。軍方上午搜尋無新進展，但膠筏上有1個冰桶，記者詢問冰桶內是否裝著生理組織，軍方未說明。

空軍嘉義基地1架F-16V單座戰機11日下午2時55分由陳奕駕機執行例行性訓練任務時，光點於同日下午3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。（編輯：戴光育）1110114