掌握F-16V戰機墜海位置 軍方將抽砂挖泥打撈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

F-16V戰機11日墜海，軍方14日下午協商民間營造公司調度怪手進行機體打撈作業，但受限淺灘爛泥與蚵架，怪手暫停堤防道路。中央社記者蔡智明攝 111年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）F-16V戰機11日墜海，失事地點發現零星生理組織，昨天比對DNA證實為飛官陳奕本人。軍方指出，已掌握駕駛艙位置，今天調動抽砂船與水陸兩用怪手到場，要將深埋在泥灘內的機體打撈上岸。

軍方13日搜救行動尋獲部分機體、機翼殘骸、彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣及部分疑似生理組織，嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體送驗，昨天晚間報告出爐，鑑驗結果與飛官陳奕母親存在一親等關係，研判所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織。

空軍司令部公共事務組長王自立昨天下午接受媒體聯訪時提到，已掌握駕駛艙位置，由於事故現場東石水溪靶場一帶屬於軟砂地，懷疑座艙深埋在泥灘內。

王自立表示，已完成抽砂船航道現勘、水深探測及航道布標作業，並調度陸運抽砂船、60噸吊掛設備、水陸兩用怪手到失事水域，今天會儘速組裝抽砂設備，開始打撈。

昨天下午軍方也協商民間營造公司調度怪手進行打撈作業，但受限淺灘爛泥與蚵架，怪手目前暫停堤防道路。（編輯：管中維）1110115

F-16V戰機墜海，軍方指出，已掌握駕駛艙位置，15日調動抽砂船與水陸兩用怪手到場，要將深埋在泥灘內的機體打撈上岸。圖為怪手目前暫停堤防道路。中央社記者蔡智明攝 111年1月15日