F-16V飛官陳奕殉職 總統指示務必給家屬最大協助

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（中央社記者溫貴香、王慶剛台北15日電）F-16V戰機墜海飛官陳奕殉職，總統蔡英文今天指示國防部，務必完成搜尋工作，儘快釐清事故原因，進行通盤檢討；務必給予家屬最大協助，辦理後續事宜。

軍方13日搜救行動尋獲破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織，嘉義地檢署檢察官率同法醫採集相關檢體送往法醫研究所檢驗，14日晚間報告出爐，DNA鑑驗結果與飛官陳奕母親存在一親等關係，研判所有採檢的檢體皆為陳奕本人組織。

總統府發言人張惇涵下午表示，1月11日下午發生F- 16V戰機於嘉義外海執行任務的事故，雖經各單位連日搜救，但至為遺憾地，飛官陳奕上尉仍不幸殉職。蔡總統指示國防部務必完成搜尋工作，儘快釐清事故原因，進行通盤檢討；總統並指示國防部務必給予家屬最大協助，辦理後續事宜。

同時，張惇涵說，總統也期勉全體國軍保持士氣、堅守崗位，守護國家安全。

此外，國防部參謀總長陳寶餘上午也前往空軍第四聯隊嘉義基地，暸解「0111專案」搜救最新進度，並探視殉職飛官陳奕家屬，轉達總統蔡英文、國防部長邱國正關心與慰問之意。

根據軍聞社報導，陳寶餘上午前往空軍第四聯隊聽取簡報，並與空軍司令熊厚基上將研討，除了關心搜救工作的進展，也為官兵加油打氣，勉勵空軍第四聯隊官兵持續做好戰備整備，維護部隊戰力與士氣。（編輯：林克倫）1110115