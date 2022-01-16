家屬帶殉職飛官陳奕遺照「回家走一走」 父：心都還在一起【獨家】

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空軍F-16V飛官陳奕日前執行訓練任務時不幸墜海殉職，他的老家位在南投縣名間鄉，雖然後續儀式將在嘉義辦理，不過陳奕父母16日由軍方陪同，透過法師引領，帶著陳奕遺照「回家」走一走，多名親戚也陸續進屋向陳奕致意。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年1月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）空軍飛官陳奕訓練殉職，公祭將在空軍嘉義基地辦理，陳奕父母親今天帶著陳奕遺照「回家走一走」，眾多親屬也來致意。陳奕父親說，雖然陳奕不在了，但跟他們的心都還在一起。

空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）11日訓練失事，飛行官為陳奕上尉，軍方13日尋獲部分疑似生理組織，送驗結果與陳奕的母親存在一親等關係，證實陳奕殉職之後，軍方昨天安排陳奕父母等人到戰機失事的嘉義縣東石鄉水溪靶場海堤完成招魂儀式。

陳奕老家位在南投縣名間鄉東湖村，雖然後續儀式在嘉義辦理，但陳奕父母今天中午由空軍人員陪同，透過法師引領，帶著陳奕遺照「回家」坐在客廳，數十名親戚陸續進屋向陳奕合掌致意，陳奕的母親多次低聲啜泣，陳奕的父親則看似堅強地忙進忙出處理大小事。

陳奕父母親在嘉義一直由軍方協助處理後事，並保護以遠離媒體採訪，陳奕父親今天稍微打開心房接受中央社記者獨家訪問說，公祭會在空軍基地辦理，另在外面會館設簡易靈堂，之後陳奕英靈入祀位在碧潭附近的空軍烈士公墓，骨灰則預計留在名間鄉某處紀念園區。

陳奕父親肯定軍方全力協助家屬處理後事，至於為何今天帶陳奕「回家」，他說，這是兒子的家，「想帶他回來走一走，就像回家一樣吧，大家兄弟姊妹來看陳奕」，希望走較溫馨路線，就像回家的感覺，雖然陳奕不在了，「但跟我們都還在一起，心都還在」。

對於這幾天的心境，陳奕父親表示，怎麼可能很快調整心境，只能慢慢來，不太可能快，只能自己放寬心一點，不可能很快調適，「這不可能很快就可以調適，換成任何人，也都一樣」。

「起身」，在法師引領下，陳奕回家1個多小時之後，又踏出家門。雙手捧著遺照的年輕後輩說著「叔叔出門喔」，接著與父母親再度坐上軍方安排的車輛返回嘉義進行後事，陳奕母親一旁看著陳奕遺照上車，忍不住又掩面哭泣，眾多親屬也在旁目送，場面哀戚。

陳奕1994年10月29日出生，老家位在名間鄉東湖村，新街國小、名間國中畢業之後，就讀縣內首屈一指的國立中興高中，空軍官校106年班，飛行總時數321小時，他的父親經營小生意，母親目前擔任照服員，一家經濟小康，未婚、有女友。（編輯：陳仁華）1110116