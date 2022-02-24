紐時：俄老練傭兵已自中東潛入烏東

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（中央社基輔23日綜合外電報導）兩名歐洲方面的國安高層透露，擁有在敘利亞、利比亞豐富作戰經驗的俄羅斯傭兵已悄悄潛入烏克蘭東部分離勢力控制的區域，為侵烏戰爭鋪路。

「紐約時報」引述兩位不願具名的官員指出，目前約300名傭兵是跟著俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）抵達烏東分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）。

西方情報單位追蹤到這些傭兵離開利比亞、敘利亞後先到俄國的克里米亞，然後再以便裝滲透進烏東。

紐時指出，目前這批滲透進烏東的俄國傭兵，人數相較俄烏邊境約19萬的俄軍雖小巫見大巫，但卻是全面戰爭逼近的又一不祥之兆，顯示俄國總統蒲亭很可能再用2014年兼併克里米亞的老招，即派傭兵強化烏東親俄民兵後再下手。

不過兩名官員對這批俄國傭兵確切目的看法略有差異，一位稱傭兵已在親俄民兵的領地內從事破壞活動並製造假事端，以便看起來像烏克蘭政府軍在攻擊平民目標。但另一為烏克蘭軍方的官員則認為，這批傭兵在兩個月前就已抵達，主要為充實烏東親俄民兵戰力，形塑親俄民兵打頭陣的表象。

莫斯科一向否認有專職俄軍介入烏克蘭戰事，但不否認有「志願者」參與過。俄國稱這些「志願者」會利用休假「幫忙斯拉夫同志對抗烏克蘭的法西斯政權」。

瓦格那集團是諸多俄國傭兵組織裡較有名的一支，近幾年也益發正規化，越來越像西方的民間軍事公司。

瓦格那集團的傭兵於中東戰事累積豐富經驗，且在包含中非共和國、蘇丹、馬利等國政府擔任保安顧問。他們雖與俄國軍方關係密切，但行事時會與俄軍保持距離，以供克里姆林宮能否認介入檯面下行動。

2017年美國川普政府曾以替烏東親俄民兵募兵為由，制裁瓦格那集團首腦烏特金（Dmitri Utkin）；2021年一份聯合國報告發現中非共和國的瓦格那傭兵在當地殺害平民、打家劫舍和攻擊清真寺。

幾年前在敘利亞的瓦格那傭兵曾與當地親政府的反抗軍聯手，向一處沙漠的美軍特戰陣地大規模砲擊，似想奪取由美軍保護的油汽田，後來美軍電呼空襲支援，擊斃對方200到300人。（譯者：陳亦偉）1110224