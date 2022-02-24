更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機10/300

蒲亭宣布 將對烏克蘭採取特種軍事作戰

2022/2/24 11:18（2/24 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科24日綜合外電報導）包括「華盛頓郵報」與「德國之聲」等外媒以快訊報導，俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」。

德國之聲（DW）報導，蒲亭今天在俄羅斯電視（Russian TV）發表出人意表的談話，稱俄國「無法容忍來自烏克蘭的威脅」。

「華盛頓郵報」與美國媒體Axios指出，蒲亭表示克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation）。

他在這場晨間談話說：「情勢讓我們必須採取準確且快速的行動。」還說莫斯科要對烏克蘭「去軍事化、去納粹化」而非占領，以終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事。

蒲亭還要烏東的烏克蘭軍方放下武器返回西部的家園，還揚言任何干涉者必遭報復。

烏克蘭全國已進入緊急狀態，總統澤倫斯基稍早以俄語表示：「烏克蘭人民與政府都希望和平。」不過如果國家遭受攻擊，「我們將反擊」。（譯者：陳亦偉）1110224

特種作戰
  • 指用較少的力量去對戰爭結果構成一定影響或在常規部隊無法抵達的地區達成需要的政治或軍事目的。
  • 特種作戰需要參戰人員人數較少，以便不引起敵方注意，同時要求參戰人員有較快的速度和較快的應變能力，能夠給敵人以出其不意的打擊。
俄羅斯19日在白俄羅斯軍事演習。（美聯社）
俄羅斯19日在白俄羅斯軍事演習。（美聯社）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
美媒：華府警告烏克蘭 俄羅斯擬48小時內全面入侵美國警告：俄羅斯入侵烏克蘭 恐造成500萬人流離失所烏克蘭宣布進入緊急狀態 促請公民立即離開俄羅斯俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看俄軍入侵烏克蘭 拜登再宣布制裁北溪2號相關企業與人員俄羅斯宣布展開作戰 台股盤中大跌逾400點回測半年線早安世界》烏克蘭進入緊急狀態 跡象顯示俄軍準備全面進犯衛星影像曝俄軍又有新部署 距烏克蘭邊界僅16公里
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀