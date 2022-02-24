蒲亭宣布 將對烏克蘭採取特種軍事作戰

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）包括「華盛頓郵報」與「德國之聲」等外媒以快訊報導，俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」。

德國之聲（DW）報導，蒲亭今天在俄羅斯電視（Russian TV）發表出人意表的談話，稱俄國「無法容忍來自烏克蘭的威脅」。

「華盛頓郵報」與美國媒體Axios指出，蒲亭表示克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation）。

他在這場晨間談話說：「情勢讓我們必須採取準確且快速的行動。」還說莫斯科要對烏克蘭「去軍事化、去納粹化」而非占領，以終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事。

蒲亭還要烏東的烏克蘭軍方放下武器返回西部的家園，還揚言任何干涉者必遭報復。

烏克蘭全國已進入緊急狀態，總統澤倫斯基稍早以俄語表示：「烏克蘭人民與政府都希望和平。」不過如果國家遭受攻擊，「我們將反擊」。（譯者：陳亦偉）1110224

特種作戰 指用較少的力量去對戰爭結果構成一定影響或在常規部隊無法抵達的地區達成需要的政治或軍事目的。

特種作戰需要參戰人員人數較少，以便不引起敵方注意，同時要求參戰人員有較快的速度和較快的應變能力，能夠給敵人以出其不意的打擊。



俄羅斯19日在白俄羅斯軍事演習。（美聯社）