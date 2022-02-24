衛星影像曝俄軍又有新部署 距烏克蘭邊界僅16公里

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根據最新衛星影像，俄羅斯西部有新的部署行動，出現在與烏克蘭交界處16公里內。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）美國民間企業馬薩爾科技表示，根據今天拍到的衛星影像，俄羅斯西部有新的部署行動，許多是出現在與烏克蘭交界處16公里內，距烏克蘭城市哈爾科夫（Kharkiv）不到80公里。

衛星影像顯示，當地有野地部署、軍用車隊、砲隊與載著支援裝備與軍人的裝甲運兵車。馬薩爾科技（Maxar Technologies）數週來都在追蹤俄羅斯部隊集結狀況，路透社無法獨立證實馬薩爾釋出的影像真偽。

馬薩爾今天表示，大多數軍人與設備是以規模較小的單位編隊，沿著林線部署在農地。

馬薩爾昨天公布的衛星影像顯示，白俄羅斯南部靠近烏克蘭邊境地帶也有新的部署行動，出現超過100輛軍用車輛與數十頂部隊帳篷。

烏克蘭今天宣布進入緊急狀態。俄羅斯表示，烏東分離主義分子已請求俄方協助擊退烏克蘭政權的「侵略行動」；同時，美國祭出新制裁，加強嚇阻俄羅斯的全面入侵。

俄羅斯始終否認打算入侵鄰國，但總統蒲亭（Vladimir Putin）在承認烏東分離主義分子所掌控頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）的獨立地位後，下令俄軍進入烏東，執行他所謂的維和行動。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110224