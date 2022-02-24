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烏克蘭危機3/300

美媒：華府警告烏克蘭 俄羅斯擬48小時內全面入侵

2022/2/24 08:32（2/24 09:07 更新）
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情報評估23日顯示，俄羅斯可能準備在48小時內對烏克蘭發動全面入侵行動。圖為俄羅斯戰車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
情報評估23日顯示，俄羅斯可能準備在48小時內對烏克蘭發動全面入侵行動。圖為俄羅斯戰車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國情報人員透露，美國拜登政府已知會烏克蘭總統澤倫斯基，情報評估顯示，俄羅斯可能準備在48小時內對烏克蘭發動全面入侵行動。1110224

烏克蘭宣布進入緊急狀態 促請公民立即離開俄羅斯

（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭政府今天宣布進入緊急狀態，並且促請在俄羅斯的烏國公民立即離開。與此同時，俄國也開始撤離駐烏克蘭首都基輔的使領館外交人員。

烏克蘭當局表示，正促請烏國公民離開俄羅斯，因為俄國侵略加劇，可能使當地領事館的協助受到限制。目前俄國約有200萬烏克蘭永久居民，據信當地還有100至200萬名烏國移工。根據須由烏克蘭國會批准的草案文本，緊急狀態將持續30天，期間可以限制人民行動自由，並且徵召預備役軍人，並對媒體實施限制。緊急狀態的限制將從明天起生效。

俄羅斯當局已開始撤離駐烏克蘭外交人員，俄國國旗已不再駐基輔大使館上空飄揚。（譯者：陳正健）1110224

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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