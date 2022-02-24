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俄烏衝突一觸即發 烏克蘭總統：致電蒲亭未回應

2022/2/24 08:05
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在深夜全國談話中表示，他曾試圖與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，但未成功。

法新社報導，兩國危機邁入目前為止最危險階段，發生衝突可能性愈來愈大。

澤倫斯基在深夜談話中表示：「我打電話給俄羅斯聯邦總統，結果沒回應。」

澤倫斯基今天在全國談話中還說，俄羅斯已在烏克蘭邊境集結近20萬大軍。

澤倫斯基表示，在烏克蘭邊境有「近20萬名士兵駐紮，還有數以千計輛戰車」。

俄羅斯克里姆林宮今晚宣布，烏克蘭東部分離主義領袖已向俄方尋求軍事協助對抗基輔當局。此舉形同為俄軍大舉進入烏克蘭鋪路。

澤倫斯基則對俄羅斯人民動之以情，呼籲他們不要支持在「歐洲大戰」。

法新社提到，澤倫斯基以俄語說，俄羅斯人民在烏克蘭相關議題上被騙，是否可能發生戰爭也「取決於你們」。

他說：「誰能阻止（此戰）？我相信，這些人就在你們之中。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110224

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