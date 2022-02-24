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烏克蘭危機6/300

蒲亭宣布對烏克蘭特種作戰 拜登：將追究俄責任

2022/2/24 11:47（2/24 12:50 更新）
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俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭東部採取「特種作戰」，美國總統拜登（圖）表示世界會追究責任。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭東部採取「特種作戰」，美國總統拜登（圖）表示世界會追究責任。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」，美國總統拜登稱這是「無端且無理」的攻擊，蒲亭選擇一場有預謀的戰爭，世界會追究俄羅斯的責任。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation），莫斯科要對烏克蘭「去軍事化、去納粹化」而非占領，以終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事。

拜登（Joe Biden）隨即發表聲明表示，今天全球都與烏克蘭人民同在，因為他們遭逢俄羅斯軍隊無端且無理的攻擊，蒲亭選擇一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的死亡與人類苦難。

他也誓言，俄羅斯將為這場攻擊帶來的死亡與破壞負責，美國與盟友與夥伴將以一致且果斷的方式做出回應，世界將追究俄羅斯的責任。

拜登表示，今晚會在白宮監看局勢，他將在明天上午召開的七大工業國集團（G7）領袖會議後發表談話，宣布美國與盟友計劃就俄羅斯對烏克蘭和全球和平及安全發動的不必要侵略行為，施加「進一步後果」。

拜登也表示，會繼續與北大西洋公約組織（NATO）盟國進行協調，以確保做出強而有力的一致應對措施，阻止對北約的任何侵犯。（編輯：周永捷）1110224

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