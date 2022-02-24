俄軍開戰彈襲登陸並進 烏克蘭總統宣布戒嚴

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動後，烏國多個城市傳出遭飛彈打擊，並傳出俄軍登陸南部海港城市敖德薩。烏克蘭總統澤倫斯基宣布戒嚴。

基輔市長呼籲民眾待在家中不要外出，另傳出有部分地區停電。

倫敦北海布倫特原油每桶應聲漲至100.04美元，7年多來再次破百。歐洲空中交通當局急告各航空公司和航班遠離烏克蘭空域。

● 烏克蘭稱遭多方位攻擊

烏克蘭邊防單位表示，烏國遭受來自多個面向的攻擊，「約在清晨，烏克蘭遭遇來自俄羅斯一面、白俄羅斯一面及克里米亞的俄軍攻擊」，烏國部隊授命視情況反擊。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯對烏克蘭基礎設施和邊防人員發動飛彈攻擊，許多城市傳出爆炸聲響，他已下令全國戒嚴，並已與美國總統拜登通過電話。

烏克蘭外交部發表聲明指出，俄羅斯軍事行動目的是摧毀烏克蘭整個國家。

● 蒲亭下令動手 要把烏克蘭去軍事與納粹化

綜合德國之聲、CNN、華盛頓郵報等外媒報導，蒲亭今天在俄羅斯電視（Russian TV）發表出人意表的談話，稱俄國「無法容忍來自烏克蘭的威脅」，決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation）。

蒲亭表示，情勢令他們必須採取準確且快速的行動，莫斯科要將烏克蘭「去軍事化、去納粹化」而不是占領，以終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事。

蒲亭要烏東的烏克蘭軍方放下武器，還警告所有外部勢力，若干預必會「遇到前所未見的後果，希望你們聽進我的話」。

● 烏國多個城市與設施挨炸 西方齊聲譴責

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文表示，俄羅斯已對烏克蘭發動全面入侵，並以飛彈與火箭打擊鎖定的烏國城市及多處軍事設施，籲請國際社會趕緊提供烏克蘭武器，並對俄國祭出毀滅性制裁。

美國總統拜登發表聲明表示，今天全球都與烏克蘭人民同在，蒲亭選擇進行一場有預謀的戰爭，對烏克蘭的軍事行動毫無正當性，將帶來災難性的死亡與人類苦難。

拜登將在24日召開的七大工業國集團（G7）領袖視訊會後發表談話，宣布美國與盟友協同應對俄羅斯侵烏。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）譴責俄國行徑，稱這是「明目張膽違反國際法、毫無正當性」；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發起魯莽且無端的攻擊，呼籲立刻停止軍事行動。北約盟國將召開會議處理俄羅斯侵略行動的後果。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）譴責俄國攻擊行動，誓言追究莫斯科責任。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）以人道之名呼籲蒲亭停火。

俄國「國際傳真社」（Interfax News Agency）報導，俄軍在亞速海的黑海艦隊已派軍登陸烏國南部海港城市的敖德薩（Odessa）；法新社聲稱敖德薩傳出爆炸。

● 傳俄軍登陸敖德薩 鎖定烏軍事設施打擊

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）昨晚在安理會緊急會議表示，莫斯科對烏克蘭的軍事行動鎖定「基輔掌權的集團」，不針對烏克蘭民眾。

俄羅斯媒體引述俄國國防部的聲明指出，蒲亭宣布對烏克蘭採取行動後，俄軍以精準武器鎖定烏克蘭軍事設施，「軍事基礎設施、防空設施、軍事機場和烏克蘭武裝部隊的飛航都遭到高精準度武器癱瘓」。

蒲亭宣布採取軍事行動後，烏克蘭首都基輔與前線附近和沿岸地區數座城市今天破曉前傳出爆炸聲響。警車與救護車鳴笛聲響徹基輔各處之際，法新社特派員在黑海港口城市敖德薩（Odessa）也聽到爆炸聲。

距俄羅斯邊界35公里處的大城市哈爾科夫（Kharkiv）也傳出爆炸聲。

哈爾科夫是烏克蘭第2大城市，距俄羅斯邊界約35公里，位於烏克蘭部隊2014年起與親俄叛軍作戰的烏東地區之外。

法新社當地的記者表示，前線城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）有4起震耳欲聾的爆炸聲，東部港口城市馬立波（Mariupol）也是砲聲隆隆。克拉莫托斯克實質上是烏克蘭政府位於烏東戰區的首都。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1110224