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烏克蘭危機
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烏克蘭危機5/300

拜登與烏克蘭總統通話 誓言嚴厲制裁俄羅斯

2022/2/24 13:39（2/24 13:58 更新）
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美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）通話。拜登向表示24日將會宣布對俄羅斯的嚴厲制裁。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）通話。拜登向表示24日將會宣布對俄羅斯的嚴厲制裁。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）在俄羅斯宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」並發動攻擊後，美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話。拜登向他表示明天將會宣布對俄羅斯的嚴厲制裁。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation）後，隨即進攻烏克蘭，烏克蘭首都基輔和哈爾科夫市（Kharkiv）的軍事指揮中心傳出遭到飛彈攻擊，烏克蘭東部的頓內茨克市（Donetsk）、東南部的港口城市馬立波（Mariupol）也都傳出爆炸。

拜登（Joe Biden）也立即與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。根據白宮釋出的談話紀要。

拜登譴責俄羅斯軍隊無端且無理的襲擊，並向澤倫斯基簡單說明正在採取的國際譴責步驟，包括今晚在聯合國安理會的緊急會議。澤倫斯基則希望拜登呼籲全球各國領袖明確反對蒲亭的公然侵略，並與烏克蘭民眾同在。

拜登也表示，明天將與七大工業國集團（G7）領袖召開會議，美國與盟國、合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，美國也將繼續對烏克蘭與烏克蘭民眾提供支持與援助。（編輯：高照芬）1110224

俄羅斯對烏克蘭動武 拜登將發表全國演說

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，將追究俄羅斯軍事攻擊烏克蘭的責任，並警告這會導致「災難性人命損失」，並說明天將對美國全國民眾發表談話。

拜登在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布對烏克蘭動武後不久發聲明說，俄國的攻擊「無端生事，無正當性」，明天將對美國全國民眾發表談話，概述俄國招致的後果。

法新社報導，拜登明天上午9時（台北時間24日晚間10時）將和七大工業國集團領袖舉行線上閉門會議，白宮表示，拜登預定明天中午過後不久對全國發表演說。

美國、英國、法國、加拿大、德國、義大利、日本這七大工業國會後預料會宣布針對俄羅斯祭出更多制裁。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110224

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