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烏克蘭危機6/300

俄羅斯對烏克蘭採軍事行動 北約英美斥無端攻擊

2022/2/24 13:25（2/24 13:44 更新）
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俄羅斯總統蒲亭24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。圖為俄羅斯戰車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
俄羅斯總統蒲亭24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。圖為俄羅斯戰車。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，北大西洋公約組織（NATO）和英國、美國齊聲譴責俄國發動無端攻擊，罔顧無數平民生命。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天發表聲明說：「我強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發起魯莽且無端的攻擊，此舉置無數平民性命於險境。」

他說：「儘管我們一再警告，且在外交方面努力不懈地交涉，俄羅斯仍再度選擇走上侵略主權獨立國家的道路。」

他還說，這嚴重違反國際法，也嚴重威脅歐洲-大西洋安全，「我呼籲俄羅斯立刻停止軍事行動，並尊重烏克蘭主權和領土完整性。北約盟國將召開會議處理俄羅斯侵略行動的後果」。

聲明指出：「在這個惡劣時刻，我們與烏克蘭人民同在。北約會竭盡一切保護並捍衛我們的盟友。」

美國總統拜登也說，俄國發起「無端且無理」的攻擊，蒲亭選擇了一場有預謀的戰爭，世界會追究俄羅斯的責任。

根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）消息，烏國首都基輔的朱利亞尼機場（Zhuliany airport）已取消航班。路透社的現場消息提到，稍早在基輔聽到爆炸聲。

英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）在推特（Twitter）上表示：「對和平國家烏克蘭全然無端的攻擊正在展開，令人震驚。」

「就算幾個星期、幾個月來都做好準備、思考這個可能性，也不代表實際發生時就不會感到震驚。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110224

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