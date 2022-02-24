認定協助侵害烏克蘭主權 歐盟制裁俄防長等數百人

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歐洲聯盟23日將俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和三軍指揮官、外交部發言人與300多名國會議員列入制裁名單。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐洲聯盟今天將俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和三軍指揮官、外交部發言人與300多名國會議員列入制裁名單，歐盟指控他們協助侵害烏克蘭的主權和領土完整。

法新社報導，根據歐盟官方公報，歐盟針對俄羅斯國防部長、陸軍、海軍和空軍指揮官、俄羅斯總統辦公廳主任、國營電視頻道「今日俄羅斯」（RT）負責人與外交部發言人等高層人物，實施資產凍結和簽證禁令。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）透過承認親俄的兩個烏東分離地區、企圖再度改寫烏克蘭邊界後，此為西方一系列制裁的一部分。

歐盟將其稱參與對烏克蘭的軍事侵略、做出關鍵政治決定或發動「假訊息戰」的23人列入黑名單，同時對投票支持蒲亭承認這些領土的300多名下議院議員實施制裁。

制裁名單上還包括與俄國政府掛鉤的酸民農場「網路研究社」（Internet Research Agency），歐盟指控其帶頭在網路上散布假消息；俄羅斯國有開發銀行（VEB）、俄羅斯銀行（Rossiya）和Promsvyazbank等3間知名銀行也在制裁名單上。

被列入黑名單的還有身為蒲亭密友的商人普里格津（Yevgeny Prigozhin），據說他創建僱傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group），該組織被控向烏克蘭和其他熱區派遣戰士。

受到制裁的人還包括「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）、外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）以及親克里姆林宮的廣播節目主持人索洛維也夫（Vladimir Solovyev）和托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）。

此外，歐盟還限制俄羅斯主權債券進入歐洲金融市場，對俄羅斯經濟進行更大範圍的痛擊；並對來自頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩個分離地區的貨物實施進口禁令。

歐盟表示，這些只是針對俄羅斯的一攬子「史無前例」制裁措施的第一部分，如果克里姆林宮對烏克蘭發動全面攻擊，還有後續制裁。

另一方面，在俄羅斯準備發動全面攻擊的隱憂升高之際，法國今天成為最新一個呼籲公民「毫不拖延」離開烏克蘭的西方國家。

法國外交部發表聲明說：「在俄軍於烏克蘭邊界集結造成局勢緊張、以及俄羅斯承認兩個分離地區與烏克蘭實施緊急狀態的情況下，身處烏克蘭的法國公民應毫不拖延離境。」

數以萬計俄軍目前駐紮在烏克蘭邊界附近，西方國家表示俄軍進犯烏國在即。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110224