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烏克蘭危機
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烏克蘭危機4/300

俄宣布動手 油價漲破100美元航班籲遠離烏克蘭

2022/2/24 12:18
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（中央社基輔/香港24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採舉「特殊軍事行動」，國際油價應聲漲破每桶100美元，7年多來再次破百。歐洲空中交通當局急告各航空公司和航班遠離烏克蘭空域。

法新社報導，蒲亭宣布今天透過電視談話宣布對烏克蘭採取軍事行動後，倫敦北海布倫特原油每桶應聲漲至100.04美元；紐約商品交易所西德州中級原油上漲至每桶95.54美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲航管組織（Eurocontrol）今天清晨推文表示，已建議各航空公司和航班遠離烏克蘭空域。歐洲航管組織秘書長布瑞南（Eamonn Brennan）表示，俄方稍早向航班駕駛員發布提醒，很可能與軍事行動有關。

此外，路透社報導，監控衝突區飛航情形的Safe Airspace表示，航空公司應停止飛越所有烏克蘭相關空域，因為飛機可能會被意外擊落，或發生鎖定空中管制的網攻。

此外，根據格林威治時間24日1時56分（台灣時間24日上午9時56分）一份提醒航班駕駛員的通知顯示，烏克蘭空域的民航班機限飛，「因為民航蒙受潛在風險」。

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機2014年飛越烏克蘭東部時遭擊落，之後Safe Airspace成立，意在提供航空業者安全和衝突區域資訊。Safe Airspace表示，已將當地風險調升至「不要飛經」。

Safe Airspace在網站上說：「無論俄羅斯軍隊進入烏克蘭的實際行動如何，目前烏克蘭的緊張情勢和不確定性都極高。」

根據給航班駕駛員的相關通知，俄國已經關閉與烏克蘭接壤邊境地帶以東的羅斯托夫（Rostov）飛航情報區的部分空域。

根據通知內容，烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）、哈爾科夫（Kharkiv）和札波利西亞（Zaporizhzhia）機場將關閉到24日上午，但詳情不明。

隨著俄國在烏俄邊境集結大批軍隊，烏國兩家航空業者上週透露在為其部分班機購買保險方面出現問題，外國航空業者也開始避免飛經烏國空域。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110224

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