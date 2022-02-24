俄軍甲車南北開入烏克蘭 基輔挨炸冒蕈狀雲[影]

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影片來源：CNN

（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭動武，外電報導俄軍裝甲車輛已從克里米亞、白俄羅斯等方向開入烏克蘭。烏克蘭總統府提供的照片顯示首都基輔今晨爆炸後冒出蕈狀雲。

美國有線電視新聞網（CNN）引述烏克蘭邊防部隊的影像指出，俄軍車輛從克里米亞的方向進入烏克蘭，俄軍可能進入的地點包括烏克蘭毗鄰克里米亞的瓊格爾（Chongar）、卡蘭查克（Kalanchak）。

稍早當地時間清晨6時48分來自烏克蘭與白俄羅斯邊界的影像顯示，有部隊與戰甲車從北面白俄的維薩洛卡（Veselovka）開入烏克蘭的先基夫卡（Senkivka）。

CNN在基輔的團隊表示，在俄國總統蒲亭一宣布將對烏克蘭採取軍事行動後，他們就在基輔附近聽到爆炸聲，並在當地時間上午7時聽到長達數分鐘的防空警報。

「紐約時報」引述烏克蘭官員指出，俄羅斯發射巡弋飛彈、彈道飛彈打擊基輔附近的機場與軍事指揮中心，並派軍登陸烏國南部海港城市敖德薩（Odessa）。

彙整紐時與CNN報導，目前烏克蘭傳出爆炸的城市包括首都基輔、第2大城東北的哈爾科夫（Kharkiv）、東部的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、第3大城東部的第聶伯羅（Dnipro）、南部的敖德薩、馬立波（Mariupol）與刻松（Kherson），以及東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）等。

紐時指出，烏克蘭官員聲稱哈爾科夫與第聶伯羅的一些目標遭俄軍飛彈打擊，克拉莫托斯克則有聽到巨響。烏克蘭的國家災害應變單位表示，遭攻擊的地方大多在烏國東部與南部。（譯者：陳亦偉）1110224