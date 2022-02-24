烏克蘭俄羅斯開戰台股爆量重跌461點 守住半年線收17594點

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，國際股市嚇趴，台股一度暴跌494點，最低17561點，觸及半年線17567點支撐，並爆出去年12月以來大量。

加權股價指數終場下跌461.88點、跌幅2.55%、收在17594.55點、成交值新台幣4336.86億元，類股指數一片慘綠，台積電壓尾盤重跌21元，終場收在最低604元，跌幅3.36%，拖累指數創去年12月1日以來新低。

今天盤面觀光類股受惠解封題材，仍撐在平盤之上，鳳凰、雄獅、易飛網、雲品、夏都、六福、遠雄來逆勢抗跌。電子族群部份具業績題材雙鴻、欣興、智原、敦泰等均力撐紅盤。

分析師表示，受到俄羅斯宣布開戰衝擊，台股今天觸及半年線支撐，是自去年12月以來首度測試半年線，低點也創下去年12月1日以來新低，就技術面型態恐已出現M頭，上檔壓力日趨沉重。

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法人認為，短線國際股市將受到俄烏局勢發展、油價、美國升息等多重因素影響，震盪恐趨劇烈，加上外資也將因此持續出脫股票部位，台股要獨強有相當難度，短線先觀察國際股市尤其是美股是否能夠止跌，多頭才有機會得以重整旗鼓。

此外，分析師指出，短中期市場仍將聚焦俄烏衝突局勢及美俄兩國角力，若實施經濟制裁會到何等程度、是否造成歐美經濟傷害。加上油價大漲導致通膨問題雪上加霜，美國聯邦準備理事會（Fed）3月出手升息的力道會多大，目前也呈現高度不確定性，都將是影響後市表現的變數。（編輯：楊凱翔）1110224