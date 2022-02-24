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俄烏危機台股重挫 國安基金信心喊話基本面有撐

2022/2/24 13:05（2/24 13:53 更新）
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俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭展開軍事行動，引發全球股市重挫，台股24日盤中下挫近500點。（中央社檔案照片）
俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭展開軍事行動，引發全球股市重挫，台股24日盤中下挫近500點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北24日電）俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭展開軍事行動，引發全球股市今天重挫，台股盤中下挫近500點。國安基金執行秘書阮清華信心喊話，台股基本面仍有支撐，國安基金也會密切關注後續盤勢發展。

俄羅斯宣布展開軍事行動引發全球股市今天重挫，台股同樣遭到波及，恐慌性賣壓出籠，指數今天開低跌幅快速擴大，盤中一度重挫494點，最低達17561.07點，回測半年線17566點。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華中午接受中央社記者訪問時指出，國安基金持續緊盯台股及國際股市行情，美股、亞股今天都下跌不少，台股今天也受到影響，權值股大跌、外資大賣，不過也有一些國家下跌比台股更深。

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阮清華表示，消息面部分因為近期俄烏情勢升溫，台股很難自外於國際走勢，因此受到連動影響，呼籲投資人多看基本面。台股今天雖然大跌，但是台灣在進出口、投資、經濟成長率、上市櫃獲利表現仍然突出，基本面應該有所支撐。

阮清華表示，國安基金會持續關注台股和其他國際主要股市盤勢，緊盯後續發展趨勢，如果台股出現非常大幅下跌，必要時不排除召開臨時會議討論因應對策。（編輯：楊凱翔、潘羿菁）1110224

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