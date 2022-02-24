俄烏開戰 半導體產業短期衝擊有限長期影響未定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京/台北24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，大型晶片公司目前預測俄烏危機帶來的供應鏈衝擊有限，主要因現有的原物料庫存，加上採購來源分散。不過，部分產業人士擔心俄烏衝突帶來的長期影響。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天下令在烏克蘭東部展開軍事行動，歐洲爆發數十年來最嚴重的安全危機之一。

俄烏危機也對科技股造成重創，外界憂心全球一年來的晶片荒恐進一步惡化。

根據市場研究機構Techcet，美國半導體製造用的氖（neon）超過90%來自烏克蘭，氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，它是俄國鋼鐵製造業的副產品，會接著在烏克蘭進行純化。另外，美國35%鈀來自俄羅斯，鈀則是用於感測器、記憶體和其他應用。

一名要求匿名的日本晶片產業消息人士表示：「晶片製造商目前尚未感受到任何直接衝擊，但是供應他們半導體製造材料的公司向俄羅斯和烏克蘭採購氖和鈀。」

「這些原物料的取得已經緊俏，所以任何對供應造成的進一步壓力也可能推升價格。這可能反過頭來墊高晶片價格。」

不過，近幾年來，受到其他供應鏈受阻和衝突影響，半導體業者已有所因應，因此這次衝突造成的衝擊可能減少。

大部分晶片製造商目前抱持靜觀其變的態度，在俄烏衝突今天升高前的溝通中，他們表示對供應鏈有信心。他們在中美貿易對峙和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和日韓外交齟齬後，已將供應鏈分散。

2014年莫斯科兼併克里米亞，引發氖價格飆漲，自此之後，部分公司開始分散向俄羅斯和烏克蘭的採購。

韓國記憶體晶片製造商SK海力士公司（SK Hynix）執行長李錫熙（Lee Seok-hee）上週告訴媒體，公司已「取得很多的」晶片原料，「不必憂心」。

英特爾（Intel Corp）表示，該公司不預期會有任何衝擊。

格羅方德（GlobalFoundries）表示，該公司不預期會有直接風險，並具尋求俄羅斯或烏克蘭以外供應來源的彈性。

路透社本月引述熟悉內情人士表示，白宮警告晶片製造業應該致力供應鏈多元化，以免俄羅斯為了報復美國實施出口限制而阻止晶片業取得製造半導體的關鍵材料。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110224