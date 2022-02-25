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俄羅斯烏克蘭開戰
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德國總理：制裁將重創俄國經濟 蒲亭不會贏

2022/2/25 07:53（2/25 08:12 更新）
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德國總理蕭茲（圖）譴責俄羅斯總統蒲亭必須為入侵烏克蘭負起完全的責任。（圖取自facebook.com/olafscholz）
德國總理蕭茲（圖）譴責俄羅斯總統蒲亭必須為入侵烏克蘭負起完全的責任。（圖取自facebook.com/olafscholz）
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（中央社記者林育立柏林24日專電）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）譴責俄羅斯總統蒲亭必須為入侵烏克蘭負起完全的責任，強調歐洲聯盟（EU）的制裁將重創俄國經濟，「蒲亭不會贏」。

蕭茲今天傍晚語氣沈重對全國人民發表電視談話，指出超過75年後，歐洲重新出現戰火，沒有理由可以合理化俄國對一個獨立主權國家的入侵，「這是武力移動歐洲邊界的嘗試，甚至可能讓一個國家從地圖上消失」。

蕭茲讚揚烏克蘭人民拿起武器捍衛自己家園的勇敢，譴責蒲亭（Vladimir Putin）下令開戰違反聯合國憲章精神，破壞歐洲戰後的和平秩序，不顧兄弟之邦烏克蘭人民的安危。

蕭茲認為，蒲亭出兵是想把時光倒轉，但世界不應該回到強權做決定不用理會小國的19世紀，或超級強權將世界劃分成勢力範圍的冷戰年代。

一週前，蕭茲才在莫斯科與蒲亭單獨會談，歷時長達3個半小時，試圖阻止他出兵。「我告訴他，發動戰爭是嚴重錯誤，將對俄羅斯的人民和國家未來造成嚴重傷害」，但蒲亭還是決定開戰，蕭茲強調，「這是蒲亭個人的戰爭，他得負起完全責任」。

因此，蕭茲表示，歐盟、七大工業國集團（G7）等盟國將對俄羅斯實施影響深遠的制裁，「重創俄羅斯經濟」、「讓俄國領袖清楚攻擊必須付出昂貴的代價」。

蕭茲還警告俄羅斯，不要將戰火擴大到波羅的海三國、羅馬尼亞、波蘭、保加利亞、斯洛伐克等北大西洋公約組織（NATO）盟國，「蒲亭不應該低估北約捍衛盟邦的堅定」。

最後，他強調，烏克蘭人民心向民主和自由，「蒲亭不會贏」。（編輯：郭中翰）1110225

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