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影片／俄羅斯戰車開進基輔 24小時轟炸烏克蘭33民間地點
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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭13/300

俄軍24小時轟炸烏克蘭33民間地點 攻占黑海蛇島[影]

2022/2/25 17:58（2/25 19:23 更新）
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烏克蘭多處傳出爆炸，警察在基輔路邊檢查一枚導彈殘骸。（路透社）
烏克蘭多處傳出爆炸，警察在基輔路邊檢查一枚導彈殘骸。（路透社）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭內政部今天表示，俄羅斯在過去24小時轟炸了33個烏國民間地點。與此同時，俄國國防部指稱，俄軍已攻占烏國位於黑海的蛇島。

烏克蘭內政部官員指出：「俄國聲稱他們沒有攻擊民間目標，但在過去24小時期間，有33個民間地點遭受攻擊。」

另一方面，俄國國防部今天指稱，俄軍已攻占烏克蘭位於黑海的蛇島（Snake Island，或稱 Zmiinyi Island），當地有82名烏國軍人投降。（譯者：陳正健）1110225

俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）
俄羅斯彈襲登陸並進開戰烏克蘭。（中央社製圖）
圖為烏克蘭東部城鎮楚固耶夫一名男子倒地，家屬情緒潰堤。（法新社）
圖為烏克蘭東部城鎮楚固耶夫一名男子倒地，家屬情緒潰堤。（法新社）

烏克蘭蛇島士兵全陣亡 最後音訊曝光嗆俄軍髒話

（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯昨天入侵位於黑海的烏克蘭蛇島（Snake Island），島上13名士兵全數陣亡。根據一段曝光的錄音檔，俄國軍艦接近蛇島時，逼迫烏軍投降，但烏軍仍堅守崗位，甚至回嗆髒話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據這段錄音檔，當時俄軍接近蛇島向烏克蘭士兵喊話：「這是艘軍艦，這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，避免不必要死傷。否則你們將會遭到轟炸。」

一名烏克蘭士兵回應說：「俄國軍艦，你們去死吧。」這是從這座島上傳出來的已知最後訊息。

影片來源：CNN

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天表示，島上13名烏克蘭士兵全數捐軀。

澤倫斯基說：「蛇島全數邊防軍英勇陣亡，卻都沒有棄守，他們將獲追授烏克蘭英雄。」

蛇島位於黑海西北方，距離烏克蘭本土48公里，在克里米亞以西約300公里處。烏克蘭領土克里米亞在2014年遭俄羅斯吞併。

雖然蛇島面積只有約18公頃，但無黨派智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）去年的一份報告稱，蛇島是「烏克蘭在（黑海）海上領土主張的關鍵」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110225

烏克蘭與俄羅斯軍力差距大。（中央社製圖）
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