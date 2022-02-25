英盼將俄逐出SWIFT 強生承諾進一步支援烏克蘭

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯今天表示，英國希望將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並將繼續遊說不願祭出此制裁的盟友採取這一步驟。

華勒斯（Ben Wallace）告訴英國廣播公司電視台（BBC TV）：「我們想更進一步，想（祭出有關）SWIFT系統（制裁），SWIFT是允許俄羅斯人在世界各地轉移資金，收受其天然氣款項的金融系統。」

他又說：「但…這些是國際組織，如果不是每個國家都希望他們（俄國）被趕出SWIFT系統，這就會變得困難。」

俄羅斯昨天對烏克蘭發動陸海空入侵，英國與美國等西方國家宣布對俄國銀行和菁英人士實施制裁。

美國總統拜登昨天表示，美國和歐盟已選擇不將俄羅斯逐出SWIFT系統，但他表示，美國與歐盟可以重新討論這一議題。

華勒斯表示，英國將繼續遊說盟友，爭取它們支持把俄羅斯逐出SWIFT系統，「我們將施展一切奇招，在外交上竭盡所能」。

另外，英國首相強生（Boris Johnson）辦公室表示，強生今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時承諾，「英國將會進一步支援烏克蘭」。

唐寧街（Downing Street）辦公室在聲明指出：「澤倫斯基總統向強生首相報告了俄羅斯軍事行動最新進展…包括基輔的嚴重事態發展。」

「強生首相承諾會在未來幾天，向烏克蘭提供英國的進一步支援。」

英國先前表示，準備向烏克蘭提供更多軍事支援，包括致命防禦性武器；然而，華勒斯排除派兵的可能性。

華勒斯說，英國將「在北約堅守陣線」，並補充說：「我不會讓英軍直接與俄軍作戰。」

「那將會引發一場歐洲戰爭，因為我們是北約（NATO）國家，俄羅斯將因此攻擊北約。」

此外，俄羅斯襲擊烏克蘭後，英國昨天禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）的飛機飛越英國領空。

俄國當局今天則予以反擊，禁止所有與英國有關的飛機進入其領空，包括轉機航班，這項禁令自莫斯科當地時間上午11時開始生效。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在聲明中表示：「對與英國有關或在英國註冊組織所擁有、租賃或運營之飛機，實施限制使用俄羅斯領空措施。」

俄羅斯聯邦航空運輸局說，採取此限制措施是「為了回應英國航空當局的不友善決定」。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110225