聯合國安理會表決開聯大特別會議 印度投棄權票

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（中央社記者林行健新德里28日專電）聯合國安全理事會27日投票，表決是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議，印度再次投下棄權票，在烏克蘭危機當中維持不選邊的路線。

與印度一同投下棄權票的，還有中國和阿拉伯聯合大公國；這3國在25日的一場表決中，針對是否提出決議譴責俄羅斯侵略烏克蘭及要求俄羅斯立即撤軍，同樣投下棄權票。

俄羅斯在這兩場表決中，一如預期投否決票。

根據印度駐聯合國代表團今天上午分享的推特（Twitter）影片，印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在投票後說明：「考量整體情勢，我們決定投棄權票。」

狄魯穆爾迪重申新德里盼見各方立即終止暴力及敵對，並對烏克蘭局勢進一步惡化表示「遺憾」。

他表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）近日先後與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）通話，傳達了外交手段和對話是解決危機唯一選項的立場，因此新德里樂見俄烏雙方已同意展開談判。

狄魯穆爾迪再次對於受困的印度留學生和公民的安全表示關切，稱新德里的撤僑努力因複雜的情勢受挫。

包括印度時報（The Times of India）在內多家印度媒體今天報導，許多逃難的印度留學生在烏克蘭和波蘭邊境遭到烏克蘭士兵阻攔及不友善對待，暗示這與印度政府在聯合國安理會沒有支持烏克蘭有關。

隨著烏克蘭危機的惡化，美國、烏克蘭和俄羅斯都尋求印度在聯合國安理會表態支持。

印度是美國的「全面戰略夥伴」，同時也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」。印度有6成的外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，但印度也需要美國協助以對抗中國在亞太區域的擴張。

分析人士對新德里是否應在烏克蘭危機中繼續保持中立展開辯論。有一派人士相信，西方國家不論在圍堵中國或是在市場考量之下，都需要印度，因此不致於和印度翻臉。

在昨天的表決中，安理會15個成員國中有11國同意召開聯合國大會特別會議，因此會議最快可在24小時內召開；自1950年以來，聯合國大會僅舉行過10次此類緊急特別會議。（編輯：陳惠珍）1110228