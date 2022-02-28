歐盟準備接收烏克蘭出逃難民 最長可待3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫28日綜合外電報導）歐盟高階官員今天宣布，該組織正準備允許烏克蘭難民在27個成員國境內生活並工作，最長可待至3年。

歐盟與法國官員指出，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭迄今，烏國至少已有30萬人湧入歐盟，接下來歐盟還需準備好迎接數百萬名難民。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天告訴國內電視台，「我們有責任收容逃離戰火的人們」。

歐盟官員也於27日要求歐盟執行委員會（European Commission）擬定計畫草案，以向烏國難民提供保護。

根據1990年代前南斯拉夫戰爭之後擬定、迄今從未使用過的「歐盟臨時保護指令」（EU temporary protection directive），所有歐盟國家將可針對難民提供相同級別的保護措施，為期1至3年，包括居留許可、就業機會、社會福利和醫療照護等。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）今天訪問烏克蘭與羅馬尼亞的一個過境點時表示，歐盟將幫助波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利等與烏國接壤的成員國，應對湧入的大批難民。

約翰松27日也說，烏克蘭難民問題與整個歐盟密切相關，許多逃離戰爭的難民已從接壤的鄰國遷移至原本就擁有龐大烏克蘭社區的第3國，包括義大利、西班牙、德國等。

歐盟人道援助與危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）先前曾稱，俄烏衝突預計將導致400萬名烏國難民外逃，烏國境內還將有更多人流離失所。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天則在社群媒體發布演說，要求歐盟啟動特殊程序，允許烏國立即加入該組織。

他強調，「我們的目標是與全體歐洲人民站在一起，最重要的是，我們希望受到平等對待。我敢說這個要求很公平，我也相信這是我們應得的。」

針對澤倫斯基的要求，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）回應，「針對組織擴大的問題，歐盟內部有各種意見和敏感性考量」。他還說，基輔須提交正式加入申請，並經全體成員國一致同意，即可加入歐盟。（譯者：施施）1110228