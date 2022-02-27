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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

澤倫斯基鬆口 願在烏克蘭與白俄邊界與俄談判

2022/2/27 22:24（2/27 23:05 更新）
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圖左為俄羅斯總統蒲亭，右為烏克蘭總統澤倫斯基。（左圖取自twitter.com/kremlinrussia_e，右圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基辦公室今天宣布，願意在烏克蘭與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處，與俄羅斯進行雙方開戰迄今的首輪談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室透過聲明證實，「官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面」。不過聲明並未提及雙方談判的具體地點及時間。

澤倫斯基辦公室還說，俄國總統蒲亭的盟友、白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）將「負責確保在烏克蘭代表團出發、談判和返回期間，部署在白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈都會留在地面上」。

國際傳真社（Ifax）稍早引述俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄國代表團正在白俄東南部城市戈麥市（Gomel）等待烏方代表前往談判，但澤倫斯基痛批白俄是莫斯科入侵的「共犯」，並提議改在華沙（Warsaw）、布達佩斯（Budapest）、伊斯坦堡（Istanbul）等地與俄方談判。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早則稱，俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）已向基輔下達「最後通牒」，稱代表團願意等待烏方決定是否前往白俄談判，至當地時間27日下午3時（台灣時間27日晚間9時），「一旦收到烏方確認，代表團就會立刻出發與烏方會晤；但如果烏方拒絕談判，就要為流血事件負起全責」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227

澤倫斯基辦公室宣布將在烏國與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處與俄羅斯進行談判。（中央社製圖）
澤倫斯基辦公室宣布將在烏國與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處與俄羅斯進行談判。（中央社製圖）
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