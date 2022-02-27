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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

烏克蘭海牙狀告俄羅斯 聯合國：難民人數近37萬

2022/2/27 21:45（2/27 23:06 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，當局已向海牙國際法庭提出訴訟，要求俄羅斯停止入侵。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，當局已向海牙國際法庭提出訴訟，要求俄羅斯停止入侵。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔、日內瓦27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，當局已向海牙國際法庭提出訴訟，要求俄羅斯停止入侵。聯合國難民署則通報，截至目前，俄軍行動已迫使超過36萬8000人逃離烏國。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過推文表示：「俄羅斯須為操縱種族滅絕概念以合理化其侵略行為而承擔責任。我們要求（海牙法庭）做出緊急決定，下令俄羅斯立即終止軍事活動，並期望下週開始相關審判。」

檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）也告訴國內電視台，烏克蘭將在法庭上證明俄羅斯總統蒲亭是21世紀的「主要戰犯」。

總部設在荷蘭首都海牙（The Hague）的國際法庭（International Court of Justice）是聯合國最高司法機構，也是解決國家間指控違反國際法相關訴訟的最高法院。不過，國際法庭無權對入侵行動背後的俄羅斯領導人提出刑事指控。

另一方面，聯合國難民署（UNHCR）在推特發文說：「（烏克蘭難民的）總數現在已達到36萬8000人，且還在繼續上升。」該機構還補充說，這個新數字是根據「各國當局提供的資料」。

根據波蘭政府的估計，自俄軍24日入侵烏國以來，約有15萬6000名難民搭乘車輛或火車湧入該國，還有人以步行方式逃難。

除波蘭外，部分烏克蘭難民則選擇前往摩爾多瓦（Moldavia）、匈牙利、斯洛伐克與羅馬尼亞等鄰國躲避戰火。

為疏散更多難民，德國鐵路營運商表示，將從今天開始針對從波蘭進入該國的難民提供免費火車載運服務。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）說，目前每天都有最多6列火車從波蘭開往德國，但該公司正準備「在短時間內」增加運量。（譯者：施施/核稿：林治平）1110227

基輔24日可見民宅遭砲火波及，居民看到家園殘破難過落淚。（美聯社）
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