聯合國估烏克蘭境內約100萬人流離失所 試圖赴安全區域避難

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聯合國難民署1日表示，烏克蘭境內估計有100萬人因俄羅斯入侵而流離失所。圖為烏克蘭難民抵達波蘭車站。（安納杜魯新聞社）

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（中央社斯德哥爾摩1日綜合外電報導）聯合國難民署（UNHCR）今天表示，烏克蘭境內估計有100萬人因俄羅斯入侵而流離失所，另外有數十萬人逃離烏克蘭。

法新社報導，聯合國難民署駐烏克蘭代表畢林（Karolina Lindholm Billing）在瑞典斯德哥爾摩告訴媒體：「逃到鄰國的難民一直獲得許多關注，但重點是要記住受到衝擊的民眾絕大多數在烏克蘭境內。」

她還說：「我們尚未有關於烏克蘭境內流離失所人數的可靠數據，但我們估計應該有約100萬人在境內逃難，目前人在列車上、巴士裡或汽車內，試圖前往安全區域避難。」

與此同時，聯合國難民署在日內瓦宣布，過去6天內，有超過66萬人逃到烏克蘭鄰國，人數呈指數型成長。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，俄國上週入侵烏克蘭至今，至少136名平民死亡，其中包括13名孩童，400人受傷。

聯合國人權事務高級專員公署發言人思羅塞爾（Liz Throssell）表示：「實際死亡人數可能更高。」她也說，烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）傷亡人數就有253人。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）擴大烏克蘭的活動，以援助多達310萬人。世界糧食計劃署發言人說：「糧食供應所剩不多。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110301