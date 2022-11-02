阻疫情 鄭州航空港經濟綜合實驗區實施靜態管理

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）鄭州富士康出現員工徒步返鄉，引發外界關注。今天鄭州航空港經濟綜合實驗區疫情指揮部下達通知，決定實行全域靜態管理，暫停各類聚集性活動，全員每天一次核酸檢測。

這份通知也指出，除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。

鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部今天發布全域靜態管理的通知，時間從11月2日至11月9日，為期7天。

通知指出，在靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市營運、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、計程車、網約車等一律停運，其它車輛禁止上路行駛。

通知也指出，在此前間，除了承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或在所在社區（村）轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作。

除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

通知表示，全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。

通知指，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測；凡不參加核酸檢測，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

鴻海旗下富士康河南鄭州園區爆發疫情，不少員工返鄉，引起關注。河南省長王凱昨赴富士康鄭州科技園，顯示大陸方面已提高重視程度。

王凱昨並說，當前疫情形勢嚴峻，要用最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢，並強調，要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任。（編輯：唐佩君）1111102