中國嚴格防疫進北京難 催生「養碼」產業

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）中國防疫嚴格，當中要進入北京需要在過去連續7天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則「北京健康寶」會有「彈窗」提示，這也意外催生起「養碼」產業。

據星島日報報導，想要進入北京的民眾若「健康寶」出現彈窗提示，則無法進入北京。

於是，「養碼」、「洗碼」成為中國網路上最新流行的防疫新名詞，指的就是民眾在進入北京前，選擇到一個沒有疫情的縣市區連續待滿7天，等到「北京健康寶」的限制入北京彈窗狀態解除。

報導引述一名在北京上學的成都人小果（化名）受訪表示，成都從8月下旬到現在，一直被「北京健康寶」彈窗，雖然成都大多數地區都恢復正常生產生活秩序，但因彈窗依舊存在，學校開學2個月了，她也無法正常進入北京。

小果於是決定前往鄰市重慶「養碼」，等到彈窗自然消失。

不只小果，許多在北京上學、出差的外省的民眾均受彈窗限制入北京。

因疫情發展難以預測，也有人決心前往某地「養碼」，但是卻失敗。報導引述新歷史合作社總編輯唐建光上月底在微博寫：「到泉州洗碼至第五天，忽然有陽性，前功盡棄，徹底進京無望，連夜下單高鐵跑路深圳。跑毒三年，騰挪跳躍，左右都躲不過。」

中國的防疫與各地方政策的加碼令民眾的人身自由與行程安排遭遇到限制與諸多不便。中國網路上有網友調侃可以發展「養碼」經濟，甚至有人自行編寫了中國「養碼」指數名單。

河北石家莊的正定縣成為名單第一期的首推之地，推薦原因包含，離北京近、物價便宜、酒店餐飲均在可承受範圍、旅遊資源豐富等。

不過，報導也指出，考慮到石家莊目前的疫情高風險區鄰近正定縣，該指數名單只是「開玩笑」，但卻迅速火遍全網，令網友紛紛催促推出第二期。（編輯：吳柏緯）1111102