中國五一長假貴州遊船翻覆 84人落水9死1失聯

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國五一長假接近尾聲，貴州昨天發生一起遊船翻覆事故。根據今天上午通報，此次事故造成84人落水，70人在醫院救治無生命危險，4人安全未受傷，但有9人死亡，1人失聯。

根據新華社報導，昨天下午4時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風發生遊船傾覆事故。

根據目前排查核實情況，這次事故造成4艘船傾覆、84人落水。已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。目前，仍有1人失聯。

經核查，涉事營運船舶是貴陽清鎮市新店鎮東湖農用客運有限公司所有，兩艘船均核載40人，未超載。

澎湃新聞報導，一位事發時曾乘坐遊船的遊客透過社交平台講述了事發過程。

該名遊客表示，4日下午4時許，原本陽光明媚的天氣突然轉陰，開始下起大雨，接著刮起大風，水面上能見度很低。其所乘船隻的船長和副船長請所有人將船艙內窗戶打開，以減少風阻；船長努力將船隻靠岸，並將船隻固定在礁石上。

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這名遊客接著指出，過了一會雨停了後，便看見水面上倒扣著一艘船，船上站著3個人。之後，景區救援的船隻衝向事發水域開始搜救，救援人員陸續趕到現場。

中共總書記習近平昨天晚間表示，要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。（編輯：謝怡璇）1140505