人權會：兒少在家受虐比例高 籲借鏡日韓禁家內體罰

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（中央社記者賴于榛台北1日電）國家人權委員會今天公布CRC第2次國家報告獨立評估意見。撰寫委員葉大華指出，兒少受虐人數2020年達1萬2610人，創近5年新高，其中又以家內受虐比例最高，建議政府參考日韓，禁止家內體罰。

人權會今天舉行發表會，公布兒童權利公約（CRC）第2次國家報告獨立評估意見。

根據獨立評估意見資料，兒少受虐人數2020年創近5年新高，達1萬2610人，2016年則為9461人。葉大華說，2020年兒少受虐人數中，每5個就有1個是未滿6歲的學齡前兒童，其中又以家內受虐比例最高。

葉大華表示，2020年重大兒虐致死案件也以0至6歲為主，其中未滿3歲的嬰幼兒占8成，相當驚人，因此獨立評估意見建議，政府借鏡國外經驗，如日本有導入孕產婦及普及式新生兒訪視，完善防護網絡。

葉大華還說，日本、韓國近年也通過禁止家內體罰，建議政府就民法1084、1085條攸關父母管教部分修法進行社會溝通，盡早降低學齡前兒童虐待問題。

獨立評估意見也關心校園體罰及霸凌部分，葉大華說，校園中，師對生霸凌95%言語霸凌，生對生霸凌則是針對性少數、身心障礙學生等特定族群。

葉大華說，建議教育部參考聯合國教科文組織的正面管教法，協助教師建立友善的班級經營模式，加強推動反歧視教育，適時推廣校園修復式正義成功經驗，但執行時應避免造成二度傷害。

談到兒少自殺與心理健康，葉大華說，兒少自殺死亡人數逐年上升，根據監察院調查報告可發現，2018年至2019年之間，有7成學生自殺死亡個案未接觸校內輔導資源，另外12至17歲學生自殺原因為有憂鬱傾向，主因則可能是學校生活適應不良。

她建議，政府應確認對兒童精神健康不利的因素，從成因解決問題，並強化學校與地區心理衛生中心橫向連結與合作機制，積極協助兒少心理健康及自殺防治。

另外，葉大華說，根據民間團體報告，每5個兒少就有1個遭受網路霸凌，且有7成兒少在社群軟體看過恐怖、血腥、暴力等不適宜的內容，因此建議國家通訊傳播委員會（NCC）或相關部會，建立常態性的數位環境調查研究，讓相關數據更公開透明被檢視，且要建立防治政策，落實網路環境分齡分層。

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監察院長兼人權會主委陳菊在發表會上致詞表示，獨立評估意見是經人權會委員葉大華、田秋堇、范巽綠等人透過座談會、焦點座談，以及與各相關單位廣泛交換意見而成。

葉大華指出，獨立評估意見以專題方式凸顯3個重要議題，以及24項重要兒少權利，包括COVID-19疫情下兒童的權利、兒少的數位權利與兒少替代性照顧，並關注在疫情下兒少的受教權、健康權與隱私權及知情表意權；在數位環境中出現的網路霸凌、網路分級及數位性剝削、網路誘拐等問題。（編輯：翟思嘉）1110401