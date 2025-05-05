涉罷免提議書偽造案遭羈押禁見 黃呂錦茹提抗告

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（中央社記者林長順台北5日電）北檢偵辦罷免提議書偽造案，4月18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回。高院發回更裁，北院4月25日裁定黃呂錦茹羈押禁見。黃呂錦茹的律師今天遞狀提起抗告。

台北地檢署偵辦綠委不實罷免提議書案，4月17日展開搜索、約談行動，檢察官認定黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

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北院裁定初文卿、姚富文羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川則犯嫌不足，裁定駁回，2人當庭釋放。北檢對黃呂錦茹部分提起抗告。台灣高等法院認為，根據相關事證，黃呂錦茹對此案犯罪事實有相當程度參與。黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，撤銷原裁定，發回北院更裁。

台北地方法院認為，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷的基礎已有所不同，因認黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、滅證之虞，裁定黃呂錦茹自4月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信。（編輯：蕭博文）1140505