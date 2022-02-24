余光中生前為受虐兒童寫詩 特展呈現愛與希望

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）余光中遺孀范我存今天偕4名女兒參觀「余光中的愛與希望」特展，二女兒余幼珊表示，余光中生前關懷弱勢，曾為受虐兒童寫詩，充滿愛與希望，「如果父親還在，一定會寫詩陪伴大家度過疫情」。

根據薛伯輝基金會提供新聞稿，范我存帶著4名女兒余珊珊、余幼珊、余佩珊、余季珊參觀展覽，現場由心路基金會高雄分會老師們朗誦余光中詩作「心路要扶」，表達對余光中的敬意與感謝。

范我存現場致詞時表示，余光中的創作題材很廣，曾特別為天災、受暴兒童、身心障礙者而寫，「台灣是我們住最久的家鄉，老師（余光中）也寫非常多關於台灣的詩，這次展覽讓我們回味在台灣的生活，非常溫暖。」

余光中大女兒余珊珊表示：「此行是我們4姊妹與媽媽隔了2年的一起出遊，看到展示的手稿與照片，彷彿爸爸還在我們身邊，與我們同行。」

二女兒余幼珊則表示：「父親在離開前，還有一首未公開的詩，是為受虐兒童而寫。如果父親還在，一定會寫詩陪伴大家度過疫情。」

薛伯輝基金會今年特別規畫「台灣經典作家主題展」，於高雄美濃搖籃咖啡展出，首先登場的作家即為余光中，策展人鍾蔡瑛珠以余光中溫暖和浪漫的「愛與希望」為主題，藉由余光中的手稿、詩篇、書籍和老照片，傳遞對家人、對台灣、對世界的大愛。

搖籃咖啡另展出「生命的力量」特展，展出5位楠梓特殊學校校友的畫作，余光中1998年曾為此校創作校歌，畫作所呈現的生命力，呼應歌詞所述「雖乏先天，卻富後勁，發揮潛力，不輸常人」的精神。（編輯：陳仁華）1110224