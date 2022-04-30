醫師娘變藝術家 卓麗秋個展中正紀念堂登場

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（中央社記者王寶兒台北30日電）原是醫師娘，因為一趟鶯歌之旅，成為鎮日埋首研究瓷器、山水畫的藝術家，卓麗秋的人生故事精彩，作品也耀眼奪目，個展於中正紀念堂今天開幕，昨天副總統賴清德已提前欣賞。

卓麗秋今天在「心月意境-卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」開幕記者會上回憶自己踏入創作的起點。她致詞表示，8年前到鶯歌玩了一趟，像是老天爺告訴自己該做什麼，「我之前帶孩子的時候，常常買青花瓷、骨董、家具、玉石，就像在為現在積累能量。」

卓麗秋說，之前看青花瓷上的山水，覺得應該能更為清澄空靈，在鶯歌遊玩時，看到有人在瓷器上作畫，「我心想，那就去學山水畫吧！這樣我就可以畫出我心中的山水。」於是拜入藝術家周澄門下，每週赴台北學習。

卓麗秋表示，想完成創作並不簡單，例如山水畫在紙上是一回事，但畫在瓷器上又是另一回事，而瓷胚也未必是她所想要的形狀，如今能持續創作，她也要特別感謝先生謝義德醫師，「一切都是有他的大力支持」。

「心月意境-卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」展出卓麗秋的山水青花瓷作品及山水畫作約180件。開幕記者會上冠蓋雲集，包含公廣集團前董事長陳郁秀、退輔會主委馮世寬、文化部藝術發展司司長梁晋誌等人皆到場欣賞卓麗秋的作品。

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賴副總統昨天下午也特別前往展場欣賞卓麗秋的作品。中正紀念堂管理處透過新聞稿表示，賴副總統聆聽卓麗秋解說時頻頻點頭，也大讚卓麗秋的作品極具國際水準，每一件都讓人驚豔。而展場中有一套小豬造型的青瓷作品，讓生肖屬豬的賴副總統特別感到饒富興味。

「心月意境-卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」在國立中正紀念堂管理處1展廳展出至5月10日。（編輯：張芷瑄）1110430