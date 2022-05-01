台烏藝術聯展 策展人盼世人莫忘烏克蘭

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（中央社記者王寶兒台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，台灣及烏克蘭藝術家們透過在台灣展出的「戰情–連線」交流展，持續關注俄烏議題。烏克蘭策展人Kosterieva呼籲，別忘記正在烏克蘭所發生的事情。

「戰情–連線」交流展由烏克蘭跨學科實踐平台Open Place、台灣策展人陳念庭與藝文空間VT Artsalon共同策劃。陳念庭接受中央社記者訪問表示，若非戰事影響，此時此刻烏克蘭會如期登場台灣與烏克蘭的藝術交流展「不穩定關係：異星問候」相關活動。

陳念庭解釋，「不穩定關係：異星問候」展覽去年開始策劃，原訂邀請台灣藝術家們前去駐村交流，但戰事突如其來，實體展無限延期，現在只能改為線上展出。

陳念庭說：「但實體展的意義還是無可取代，VT Artsalon聽到這件事情，於是另外提供空間衍生出實體展『戰情–連線』，想為烏克蘭盡一份心力。」

「戰情–連線」交流展中，烏克蘭作品包含Open Place提供的策展論述、Piotr Armianovski的錄像作品「我與馬立波」（Me and Mariupol）及Pavlo Kovach的錄像作品「河流流淌」（The River Flows）；台灣作品包含姚瑞中的錄像作品「萬萬歲」及「犬儒共和國」、涂維政的裝置作品「情人節快樂」、蘇匯宇的錄像作品「生日快樂–來自解放軍與第七艦隊的兩個祝賀」。

其中，「情人節快樂」為涂維政利用色澤、質地如巧克力的軍事武器模型打造出的作品，置於絨布盒子、潔白器皿上的巧克力，本是象徵愛情或美好，卻因來自各國的軍武造型顯得衝突感十足。涂維政以這些裹著糖衣的武器，暗喻各國間的利害關係，進一步探討「中華民國」於國際的處境。

烏克蘭策展人Yulia Kosterieva現已接受庇護到了波蘭，她透過視訊提及，「情人節快樂」同時呈現愛與死亡，上頭的巧克力傳達出溫暖的安全感，體現戰爭在藝術上的樣貌，「就像現在一樣，符合我想探討的藝術現況。」

「戰情–連線」交流展展出作品多為藝術家們的過往創作。Kosterieva表示，現今烏克蘭藝術家絕大部分無法在戰火下持續創作，更有不少藝術家決定參戰。

Kosterieva表示，「戰情–連線」交流展是一檔探討何謂「現實」的展覽，現在人們看到烏克蘭各地所發生的戰爭照片是現實，而當地人們親耳所聽、親眼所見的真實感受，也是一種現實，「那是種『實相』的狀態，不像看一張照片可以翻頁，你只能直視它，只在你死亡或是受到嚴重傷害才能被終止。」

Kosterieva說，在烏克蘭正在被帝國殖民的此刻，愛、言論這些事物不會是抽象的愛國情操，「這種愛，可以讓我們得到我們所需要的，他們可以炸我們的城市，可以炸我們的基地，但這愛的燃料，會珍藏在我們每個人身上。」

Kosterieva表示，她很感謝台灣於短時間內籌備「戰情–連線」交流展，讓大家持續關注烏克蘭，「希望大家能享受展覽，但也別忘記烏克蘭正在發生的現實。」

「戰情–連線」交流展於VT Artsalon非常廟藝文空間展出至6月2日。（編輯：張雅淨）1110501