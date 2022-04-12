同受俄軍之害 敘利亞人動員與烏克蘭人分享經驗

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（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞11日綜合外電報導）敘利亞人正動員起來，跟烏克蘭人分享他們多年來在俄羅斯軍隊參與的戰爭中艱苦汲取到的知識，包括如何在砲火下求生、協助難民、因應化武攻擊等。

法新社報導，烏克蘭人和敘利亞人的國家都遭俄羅斯軍隊蹂躪，兩國人民尋求責任歸屬之際，彼此之間也產生了獨特的情誼。

敘利亞2011年爆發內戰，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權原本看似不保，直到俄軍4年後介入逆轉戰局，讓阿塞德占了上風。

正式名稱為「敘利亞民防隊」（Syria Civil Defence）的「白盔」（White Helmets）負責人沙雷（Raed al-Saleh）說：「從我們在敘利亞的經驗，我們或許是最了解烏克蘭人民痛苦的人。」

「敘利亞人捱過砲襲、殺戮、流離失所，這些都是俄國部隊加諸在他們身上的。」

他告訴法新社：「時空或許有變，但被害人是一樣的，都是平民；凶手也是一樣的，都是俄國政權。」

敘利亞戰爭奪走超過50萬條性命，期間白盔扛起應急人員之責，在反抗軍占領的地區中，救出住家被俄國和阿塞德軍隊轟成廢墟的數千名民眾。

烏克蘭東南部遭俄軍包圍的海港馬立波（Mariupol），是遭受莫斯科最嚴峻攻擊的地區之一，已經有人把它拿來與2016年在圍困多月後遭夷平的敘利亞西北城市阿勒坡（Aleppo）東部做比較。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上個月在一場國際論壇中說：「看看馬立波，正和我們在敘利亞阿勒坡所見的如出一轍。」

烏、敘兩國民眾這份共同的苦難，已經掀起一連串的倡議。

一個聯合團體已經成立了「敘利亞烏克蘭網絡」（Syria Ukraine Network），協助敘利亞醫師前往烏克蘭。

白盔救援人員也在錄製教學影片，教烏克蘭人如何治療傷者。

在烏克蘭與羅馬尼亞邊界，「難民援助難民」（Refugee4Refugees）協會的敘利亞籍創辦人也在忙著協助烏克蘭難民。

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而烏克蘭和敘利亞社運人士13日也將啟動從巴黎到烏克蘭-波蘭邊界的「自由正義車隊」（Freedom and Justice Convoy），展現「敘利亞人的團結」。

倫敦國際戰略研究所（IISS）分析家賀卡耶（Emile Hokayem）說：「敘利亞人熱衷烏克蘭議題，因為這有助於讓國際社會再度關注原本淡忘了的敘國悲劇，並告訴西方人：『我們警告過你們，可是你們選擇視而不見。』」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110412