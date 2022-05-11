黃土水「山本悌二郎胸像」 高雄與日方商洽典藏

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台灣雕塑家黃土水作品「甘露水」11日在高雄市立美術館的展覽空間中開箱定位，預計21日起在夏季大展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」登場。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）台灣雕塑家黃土水除了創作「甘露水」，1927年也曾替擘劃台灣新式糖業的山本悌二郎製作胸像，如今胸像在日本，高雄市副市長史哲透露，正在商洽讓這尊胸像，回到高雄典藏。

高雄市立美術館夏季大展「光─台灣文化的啟蒙與自覺」將於21日登場，展出逾20名台灣前輩藝術家作品，其中包括黃土水的「甘露水」。高雄市文化局發布新聞稿表示，「甘露水」今天已在高美館的展覽空間中開箱定位。

史哲說，1921年10月，黃土水以「甘露水」入選日本帝國美術展覽會，也曾為來自日本新潟縣佐渡市的山本悌二郎製作胸像。

山本悌二郎是1900至1920年代左右擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當時選定高雄橋仔頭設置全台第1座新式糖廠，後來也擔任台灣製糖株式會社的社長，奠定台灣製糖產業邁向近代化發展之路。

高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏對中央社記者表示，黄土水曾於1927年及1928年為山本悌二郎製作人物雕像，1928年的雕像在日本創作後，留在日本，2020年獲日方同意，讓這尊雕像返台後由國美館修復、翻製後置典藏，原作再歸還。

李旭騏表示，至於1927年的雕像，是眾人感念山本悌二郎的貢獻，集資請黃土水為其製作胸像，銅像原置於橋頭糖廠社宅事務所，後因戰後物換星移，現立於山本的家鄉佐渡市真野公園。

史哲表示，高市府正在努力與佐渡市商洽，盼迎接此銅像回到高雄典藏，不僅彰顯台日友好情誼，呈現兩座城市百年羈絆，也於台灣美術史上，留下重要而珍貴的歷史紀錄。據了解，市府正在朝盼能長久性留在高雄典藏方向努力。

「光」展將自21日至9月18日於高美館101至103展覽室舉辦，相關教育推廣活動也將陸續公開，可上高美館網站（www.kmfa.gov.tw）或官方Facebook、Instagram「高雄市立美術館」關注訊息。（編輯：謝雅竹）1110511