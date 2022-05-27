故宮南院展出宋蘇氏一門法書 盡覽蘇軾書法風格

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故宮南院人氣國寶展廳目前正展出「宋蘇氏一門法書」，含蘇軾尺牘（書信）5件、其弟蘇轍尺牘4件，其長子蘇邁尺牘1件和三子蘇過詩文1件；蘇軾的5件尺牘展現出他從年輕到老的書法風格。中央社記者蔡智明攝 111年5月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）故宮南院展出「宋蘇氏一門法書」包含蘇軾、其弟蘇轍及兒子的書法作品，其中5件尺牘展現蘇軾年輕到老的書法風格，喜用濃墨、字體圓渾、起落有節奏，後世有「蘇體」之說。

故宮南院人氣國寶展廳目前展出「宋蘇氏一門法書」，含蘇軾尺牘（書信）5件、其弟蘇轍尺牘4件，其長子蘇邁尺牘1件和三子蘇過詩文1件。

策展人國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員浦莉安接受中央社記者訪問表示，蘇軾喜歡用濃墨，他對於墨相當地講究，也曾經自己製作過墨，他認為好的墨是既黑又光亮，這樣寫起來的字才能夠神采煥發。

浦莉安說，本套作品就可以看出他喜用濃墨的特色。雖使用濃墨，但作品卻不會讓人感覺過於沉重，是因為他很擅長用一些運筆的變化，像是運筆力道及速度有著輕重緩急的變化，對空間（如字距、行距、段落）疏密佈列的經營，都使得作品呈現出豐富的節奏與美感。

例如寶月帖中「令子監簿必安勝」，呈現了字形的縮放、提按的輕重變化，還有字的起筆以及筆畫承接處，有著細膩的牽絲引帶，看起來行氣連貫。

浦莉安說，蘇軾的書法揮灑自如，跌宕生姿。一般認為，有結字矮扁且略帶橫勢的特色。從晚年的作品可以看出，他以比較圓渾的藏鋒起筆，使字形看起來更為豐厚，呈現雄渾樸厚的書法風格。如「令子帖」的「令」、「緡」、「展」等字的起筆。後世也稱蘇軾的書法字體為「蘇體」。

浦莉安表示，蘇氏一門父子、兄弟皆擅長書法，本次展出的是收錄在同一套冊的蘇軾、蘇轍、蘇邁、蘇過作品。「宋蘇氏一門法書」即日起展出至7月24日。（編輯：郭諭儒）1110527

故宮南院正展出「宋蘇氏一門法書」，策展人浦莉安指出，其中北宋文學家蘇軾的「寶月帖」（右）中，「令子監簿必安勝」一句，字的起筆以及筆畫承接處，有著細膩的牽絲引帶，使作品看來行氣連貫。中央社記者蔡智明攝 111年5月27日