迷你裙推手 時尚設計師瑪莉官巡迴展北美館登場

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1960年代英國代表性時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）（左）從倫敦精品服飾店芭札爾（Bazaar）出發，被人們視為迷你裙風潮推手，英國維多利亞與亞伯特博物館為她策畫「瑪莉官：時尚革命者」巡迴展，28日起將在台北市立美術館登場，呈現瑪莉官的經典代表作。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）提到品牌瑪莉官（Mary Quant），現代人也許只會聯想到化妝品，明天起登場「瑪莉官：時尚革命者」巡迴展，則可看見創辦人瑪莉官早在上個世紀，就帶動大膽又前衛的迷你裙、褲襪風潮。

今年92歲的瑪莉官今天特別透過文字向台灣觀眾致意，她表示，非常高興這檔美妙的展覽將巡迴至台灣，巡展曾到訪英國、澳洲、紐西蘭等地，「過程中為許多參觀者帶來很多美好的回憶，我希望參觀過的人都能樂於與他人分享，那些我們多年前創造出活潑、多彩的服飾和配件所反映的樂趣。」

「瑪莉官：時尚革命者」巡迴展由英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum,簡稱V&A）策畫，以瑪莉官的職業生涯及1955年至1975年代表作品為主軸。

V&A館長韓特（Tristram Hunt）透過預錄影片表示，瑪莉官最出名的事蹟是一手帶動了迷你裙風潮，透過展覽，大家也能發現她的職業生涯以打破傳統時尚規則聞名，「借用男士西裝概念，設計出條紋長褲套裝；借用運動服概念，設計出色彩鮮艷的針織連身裙，這位設計師為充滿自信與活力的二戰後新世代帶來時尚新選擇。」

瑪莉官生於二戰時期，她自幼喜愛縫紉，並欣賞那些簡單有型的服飾，青少年時期便非常渴望接受時裝設計的訓練，但她的父母不同意，希望瑪莉官能做一名老師，折衷下，瑪莉官最終赴金匠學院修習藝術教育課程。

瑪莉官畢業後和朋友在英國倫敦國王路上合開了精品服飾店芭札爾（Bazaar），當時是二戰後，可以就業、爭取經濟自主的女性越來越多，瑪莉官大膽翻轉英式服裝，例如運用維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲詮釋新時代女性服裝，吸引女性目光，持續創新且富有新意的服裝，讓瑪莉官設計的服裝成為不少女性心中的夢幻逸品。

V&A為籌畫「瑪莉官：時尚革命者」巡迴展，曾在2019年發起「我們要瑪莉官」的活動，公開募集瑪莉官設計的相關衣物和記憶，巡迴展中所展示的100套服裝，不少就來自民眾慷慨響應，可見瑪莉官的影響力之深。

例如展中有套「耬斗花」服裝，是來自英國一所男校的校長秘書歐西亞（Pauline O'Shea），她當年在百貨公司購入瑪莉官設計的洋裝，儘管這套洋裝要19基尼（約今天新台幣1萬5000元），她仍買下來，作為自己滿21歲的生日禮物，並呵護這套洋裝至傳給她的女兒。

瑪莉官以個人名字創立同名品牌後，則以鮮明的小雛菊商標席捲全球，不只專注於服裝，也跨足投入黛西娃娃、美妝產品等，現今品牌以美妝產品聞名。

台北市立美術館館長王俊傑表示，北美館很高興能和V&A合作，引進瑪莉官的巡迴展，瑪莉官自1950年代從倫敦出發，立刻席捲倫敦時尚圈，後來去美國發展，最後影響整個亞洲，從展覽可以看見瑪莉官如何用服裝翻轉社會，也進一步確立女性在新時代社會裡的角色。

「瑪莉官：時尚革命者」巡迴展自明天起於北美館展出至8月28日。（編輯：陳政偉）1110527