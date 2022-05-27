斯洛伐克冒險家貝紐夫斯基主題展 蘭陽博物館登場

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「斯洛伐克主題展－1771年貝紐夫斯基伯爵與宜蘭的邂逅」展覽，27日在蘭陽博物館開展，宜蘭縣長林姿妙（左3）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）（右3）等人出席，共同為展覽揭幕。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年5月27日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）251年前，斯洛伐克冒險家貝紐夫斯基，曾從蘇澳登陸與噶瑪蘭族交流，為讓民眾了解這段歷史，蘭陽博物館今天起推出貝紐夫斯基主題展，展出15件包含他的日誌與斯洛伐克展品。

「斯洛伐克主題展－1771年貝紐夫斯基伯爵與宜蘭的邂逅」展覽，上午於蘭陽博物館開展，宜蘭縣長林姿妙、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）等出席。

這項展期到今年9月12日，展覽由蘭陽博物館、斯洛伐克經濟文化辦事處、斯洛伐克國家博物館及匈牙利地理博物館等單位合辦，並以聞名歐洲的冒險航海家貝紐夫斯基（Maurice August Benyowsky）為展覽主體。

宜蘭縣政府發布新聞稿表示，貝紐夫斯基生於西元1746年，時屬匈牙利王國，現為斯洛伐克特納瓦省，他的家族同時擁有斯洛伐克與匈牙利的貴族血統，又因他曾參與波蘭的「聯盟陣線」，共同對抗俄國，因此匈牙利、斯洛伐克與波蘭都主張貝紐夫斯基是他們國家的人。

縣府指出，貝紐夫斯基曾在1771年首度登陸宜蘭蘇澳，之後以日誌的形式，記錄在宜蘭期間的見聞。日誌在1790年首度出版問世後，迅速風靡歐洲，讓歐洲人一窺東方福爾摩沙神秘風貌，也為尚未有文獻資料的宜蘭，留下先民風俗的珍貴線索。

縣府表示，斯洛伐克國家博物館這次積極克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的封城、閉館及烏俄戰爭的艱困挑戰，將珍貴的展品7組15件海運來台，包含200多年前的「貝紐夫斯基日誌」、斯洛伐克傳統樂器Fujara、含金箔的玻璃杯組以及庶民農忙後的陶瓷器、刺繡、玉米殼娃娃等手工藝品，展現斯洛伐克風俗民情、文化藝術，並由曾獲斯洛伐克及捷克「國家之友」榮耀的高嵩明擔任策展顧問。

此外，貝紐夫斯基在航海日誌中曾記錄「福爾摩沙是世界最富庶的島嶼之一」，並於當年9月12日離開福爾摩沙，展期特別展至這一天，饒富紀念意義。

高嵩明告訴中央社記者，貝紐夫斯基在1770年因參與抗俄行動被捕，被關在俄國東邊堪察加半島監獄中，隔年他越獄成功並劫走俄國船艦後，從1771年5月12日啟航開始冒險旅程，經一路從阿留申群島、阿拉斯加、日本等地約3.5個月航行之後，抵達福爾摩沙在宜蘭蘇澳登陸 ，開啟與宜蘭原住民的傳奇邂逅。

他說，貝紐夫斯基在蘇澳登陸停留10多天期間，曾並協助宜蘭一個部落對抗另一部落，被他協助的部落之後為感謝他，送上奇珍異寶。貝紐夫斯基離台後，經馬達加斯加回到歐洲。回歐洲後，他曾向相關當權者家族與法國建議向亞洲發展殖民，發展栽培業，但當權者與法國都認為距離太遠或是沒有經費拒絕。

高嵩明說，貝紐夫斯基後經法國協助下，到馬達加斯加經營栽培業，甚至還當上國王，但後又與法國交惡，兵敗後死在馬達加斯加，一生充滿傳奇。

縣府計畫處表示，縣府過去曾邀請斯洛伐克民俗舞蹈團隊參加宜蘭國際童玩藝術節，長期藉由文化，互相交流。最快在今年年底，斯洛伐克將贈送高約3公尺的友誼雕像，屆時將進駐蘇澳豆腐岬南方澳討海文化館及北部風帆訓練中心共構的基地，讓宜蘭和斯洛伐克自18世紀就締結的情緣持續下去，更期待未來雙方建立更緊密的文化交流。（編輯：張銘坤）1110527

「斯洛伐克主題展－1771年貝紐夫斯基伯爵與宜蘭的邂逅」27日起在蘭陽博物館登場，現場展示冒險航海家貝紐夫斯基（Maurice August Benyowsky）當年航海日誌原件等，相當珍貴。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年5月27日