更多編輯台推薦新聞：
影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟
運動

影片／陽岱鋼旅美首開轟 締造主場歷史性首轟

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
展覽
新聞專題
展覽1/112

新北客家文物典藏展 氣死貓吊籃濃濃懷古味

2022/5/21 17:25（5/21 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市客家文化園區即日起至6月15日展出「見古說今－園區典藏文物展」，重現客家先民生活智慧，現場展示「氣死貓」吊籃、魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔等生活文物。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市客家文化園區即日起至6月15日展出「見古說今－園區典藏文物展」，重現客家先民生活智慧，現場展示「氣死貓」吊籃、魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔等生活文物。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府客家局今天表示，客家文化園區典藏文物展，有保存食物杜絕貓、鼠偷吃的「氣死貓」吊籃；還有魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔，彷彿回到時光隧道，展出至6月15日。

新北市府客家事務局新聞稿今天表示，以小說改編成電視劇的「寒夜」、「魯冰花」、「茶金」，反應台灣不同時代生活縮影，客家先民渡海來台開墾的血淚艱辛。

客家局說，三峽區的客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」，展出至6月15日，是民國93年設置園區前購置典藏的文物，包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾、歷史與社會。

客家局說，外界對客家的傳統印象，不外乎勤儉堅毅圍繞著「耐」字，工作耐勞、器物耐用、衣物耐髒、耐洗。

這次特展主題為常民生活器物、服飾及工具與材料、客家女性的新生與成長、客家食具的樸實等，希望讓外界瞭解客家先民代代傳承的智慧，及客家文化崇敬自然、物盡其用的永續精神。

客家局表示，農業時期物資匱乏，早期沒有冰箱，為保存食物且杜絕貓、鼠等動物偷吃，食物會保存在「氣死貓」吊籃；籃形竹編器，口緣較小，有提把，可提、可掛，籃身部分透孔編。使用時，將菜餚置於籃中懸掛在梁下，吊在半空中。

展出文物還有目前幾乎看不到的燒炭老式熨斗，有早期農作時，烤火取暖的火沖、捕釣魚的魚簍、蓑衣、斗笠、畚箕、扁擔。

「茶壽」是源自於鳥類自築巢穴的靈感，由籐子以螺旋編造的技巧，編成6角形的立體編器以保溫茶水用，如現代的保溫瓶；不管是家人回來或外出工作，都有熱騰騰茶水飲用；文物有如進入時光隧道回到從前，不但值得玩味，也凸顯人情溫暖關懷。

至於「客家女性的新生與成長」主題，展出女性傳統服飾、飾品及生活用品等，如色澤淺藍色、衣長及膝、開右襟的大襟衫（藍衫）；還有直線剪裁、褲型寬鬆舒適，方便婦女活動的大襠褲；早期用來保暖兒童頸部的風帽。

在「客家食具的樸實與寓意」主題，展出客家食具，尤其，碗在客家文化中扮演極為重要的角色，除大碗公外，生命禮俗中有贈碗祝福的文化，賦予圓滿寓意。（編輯：張銘坤）1110521

客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」將持續展出至6月15日，展區主題包含「客家女性的新生與成長」，展出女性傳統服飾、飾品及生活用品等，如色澤淺藍色、衣長及膝、開右襟的大襟衫（藍衫）。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」將持續展出至6月15日，展區主題包含「客家女性的新生與成長」，展出女性傳統服飾、飾品及生活用品等，如色澤淺藍色、衣長及膝、開右襟的大襟衫（藍衫）。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市三峽區客家文化園區正展出「見古說今－園區典藏文物展」，特展主題包含客家食具的樸實等，現場呈現各式客家食具，其中「碗」在客家文化中扮演極為重要的角色，除大碗公外，生命禮俗中有贈碗祝福的文化，賦予圓滿寓意。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市三峽區客家文化園區正展出「見古說今－園區典藏文物展」，特展主題包含客家食具的樸實等，現場呈現各式客家食具，其中「碗」在客家文化中扮演極為重要的角色，除大碗公外，生命禮俗中有贈碗祝福的文化，賦予圓滿寓意。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市三峽區客家文化園區推出「見古說今－園區典藏文物展」，陳列民國93年設置園區前購置典藏的文物，類型多元，包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾等。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市三峽區客家文化園區推出「見古說今－園區典藏文物展」，陳列民國93年設置園區前購置典藏的文物，類型多元，包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾等。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市客家局21日表示，農業時期物資匱乏，早期沒有冰箱，為保存食物並動物偷吃，會把食物保存在「氣死貓」吊籃，其為一籃形竹編器，口緣較小，有提把，可提、可掛，籃身部分透孔編；使用時，就將菜餚置於籃中懸掛在梁下，吊在半空中。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
新北市客家局21日表示，農業時期物資匱乏，早期沒有冰箱，為保存食物並動物偷吃，會把食物保存在「氣死貓」吊籃，其為一籃形竹編器，口緣較小，有提把，可提、可掛，籃身部分透孔編；使用時，就將菜餚置於籃中懸掛在梁下，吊在半空中。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀