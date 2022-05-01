台烏線上藝術展設留言板 為烏克蘭打氣

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（中央社記者王寶兒台北1日電）俄烏戰事持續，台烏線上錄像藝術展「不穩定關係：異星問候」日前上線，特別增設留言板區，邀請人們聲援烏克蘭，並以此呼籲各界重視烏克蘭的藝文因戰爭受到的嚴重迫害。

策展人陳念庭向中央社記者表示，因自己近年和烏克蘭民間團隊長期交流藝術計畫，2019年便受烏克蘭跨學科實踐平台Open Place邀請合作，希望藉由雙方的當代錄像藝術交流展，讓烏克蘭認識台灣。

陳念庭說，展覽原定今年4月於烏克蘭的聶伯城世界藝術美術館與烏克蘭國家美術館進行展演與講座活動，讓台灣藝術家能實際走進校園推廣台灣，但受到俄烏戰事影響，實體展覽因此改為線上展出。

「不穩定關係：異星問候」（Unstable Condition: Greeting From A Stranger）線上展在4月25日於虛擬實境平台發布，展出作品由11組來自烏克蘭與台灣的當代藝術家，透過視覺藝術語言呈現2國藝術家在海內外的政治態度與社會觀察，重新探討後冷戰時期兩地緣政治體在世界秩序中的變動。

如台灣藝術家林哲志透過虛構台美太空探索計畫，回溯早期太空競賽時期，反思台灣島嶼歷經政權更迭仍無法形成集體認同的狀態。烏克蘭藝術家Daniil Revkovskiy與Andriy Rachinskiy的作品「尾礦壩」（Tailings Dam）則是對人類文明過往科技技術發展的反思，透過調查烏克蘭工業殘留物的區域歷史，以災難回顧現代人類文明的進程。

「不穩定關係：異星問候」線上展也邀請新加坡網路實境團隊Xctuality打造線上虛擬實境展場，展出平台將分為4大區域，除展出台烏藝術家的錄像作品外，還將開放名為Hand in Hand的聲援區，讓世界各地的藝文單位與人士為烏克蘭藝文工作者打氣，以此呼籲各界重視烏克蘭藝術與文化當前正因戰爭受到嚴重迫害。

同時，展出平台也提供留言板區歡迎線上觀眾參與留言互動，把想說的話還有對烏克蘭人的鼓勵與支持，透過不同語言文字的方式呈現，讓世界各地觀眾一同聲援烏克蘭。

「不穩定關係：異星問候」線上展現於網站（unstable-condition.xctuality.com）展出。（編輯：張雅淨）1110501