南美館亞洲地獄與幽魂特展未演先轟動 官網一度被塞爆

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市美術館今年將與法國凱布朗利國家博物館合作，將於25日推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，昨天在官網及臉書公布消息後引來大批網友關注，官網一度被塞爆，未演先轟動。

台南市美術館臉書粉絲專頁昨天貼出展覽資訊及清代殭屍等照片，引來大批網友關注，到今天上午已有一萬多筆留言，連台南市長黃偉哲也留言「點進去有點不知所措」，小編也幽默回應「歡迎市長蒞臨！請市長暫時停止呼吸就可以了！」

台南市美術館提供資訊，今年與法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」展，目前布展中，預定6月25日至10月6日於南美館2館2樓展覽室E-H展出。

南美館指出，展出從傳統文物及藝術作品延伸至最新的流行文化創作，用深入淺出方式，介紹數個世紀以來亞洲對未知世界的恐懼與想像，透過凱布朗利博物館亞洲文明部策展人朱利安．盧梭（Julien Ro usseau）的策展及敘事，台灣觀眾可由嶄新觀點檢視自身熟悉的文化經驗。

展覽巡迴到台灣加入台灣視角的敘述，除了受到亞洲佛道教文化影響下的地獄與幽魂，在日治時期，台灣對鬼的形象受到日本影響，日式美學的介入，可以說明白衣長髮的女鬼形象及南投妖怪村的風行。

南美館指出，台灣展出的作品敘述脈絡，對應凱布朗利博物館的展覽故事線，有台灣當代藝術家的作品及在地鬼怪的電影海報，並透過借展自國立台灣歷史博物館及學甲慈濟宮的展品及文史資料，呼應台南在地宮廟與傳說故事。（編輯：孫承武）1110613