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韓式殭屍魅力席捲全球 「殭屍校園」登美時報廣場

2022/2/10 16:27（2/10 16:51 更新）
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韓國驚悚劇集「殭屍校園」上線10天攻進Netflix全球94個市場排行榜TOP 10，還登上美國紐約時報廣場大型廣告看板，創下輝煌紀錄。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
韓國驚悚劇集「殭屍校園」上線10天攻進Netflix全球94個市場排行榜TOP 10，還登上美國紐約時報廣場大型廣告看板，創下輝煌紀錄。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
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（中央社記者葉冠吟台北10日電）韓式殭屍旋風持續席捲全球，描寫不明殭屍病毒傳進校園的影集「殭屍校園」，上線10天攻進Netflix全球94個市場排行榜TOP 10，還登上紐約時報廣場看板，創下輝煌紀錄。

繼韓國影集「魷魚遊戲」後，K-Zombie魅力也不可小覷，「殭屍校園」劇情描述不明殭屍病毒傳進校園，被孤立等待救助的學生們為了生存而攜手展開生死搏鬥。

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全劇大膽啟用新人演員當主演，一夕之間捧紅朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門、李瑜美等新星。如今在全球創下好成績，更登上美國紐約時代廣場大型廣告看板，讓全世界陷入南韓喪屍的另類魅力中。

Netflix透過新聞稿分享，「殭屍校園」在Netflix上線10天，就累計觀看時數達3億6102萬小時，並在Netflix TV（非英語）史上收看時間排行榜上升到第5名。這是繼播出28天累計紀錄16億5045萬小時的第1名「魷魚遊戲」、第2名「紙房子」第4季的6億1901萬小時、第3名「紙房子」第3季的4億2640萬小時、第4名「紙房子」第5季3億9513萬小時後的新紀錄，高收看數足以可見全球觀眾對「殭屍校園」的喜愛。（編輯：張芷瑄）1110210

韓國驚悚劇集「殭屍校園」劇情描述不明的殭屍病毒傳進校園，被孤立等待救助的學生們為了生存而攜手展開生死搏鬥。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
韓國驚悚劇集「殭屍校園」劇情描述不明的殭屍病毒傳進校園，被孤立等待救助的學生們為了生存而攜手展開生死搏鬥。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
韓國驚悚劇集「殭屍校園」在全球創下好成績，全劇大膽啟用新人當主演，一夕之間捧紅多名新星。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
韓國驚悚劇集「殭屍校園」在全球創下好成績，全劇大膽啟用新人當主演，一夕之間捧紅多名新星。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月10日
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