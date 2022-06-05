電影民雄鬼屋斥資千萬還原古宅 打造台版鬼屋宇宙

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）演員楊謹華首度挑戰鬼片，主演的電影「民雄鬼屋」將於暑假上映，劇組更下重本、斥資新台幣千萬，一比一還原古宅內部場景，規劃以此片為起點，推出一系列台版「鬼屋宇宙」。

民雄鬼屋位於嘉義民雄，是一棟擁有百年歷史的巴洛克式3樓古厝，由於建築荒廢多時，衍生不少恐怖傳說，成為許多人探訪的靈異景點，更將被搬上大銀幕。電影「民雄鬼屋」由馬棋朵影像製作，演員楊謹華、沛小嵐、夏靖庭、劉韋辰、麥語彤（彤彤）、宥凱主演。

劇組為重現民雄鬼屋古宅的模樣，斥資千萬打造屋內外場景，除了赴當地場勘，更拜訪附近長輩詢問當時的房屋外貌和內部陳設，再由美術組仔細考究史料，屋內陳設按照1929年的建築裝潢特色，一比一還原場景。

劇組更在桃園租借上百坪的地，搭建整座庭院和水井，周圍綠蔭圍繞，展現出當年大戶人家的氣派，並邀請金馬獎最佳視覺效果得主嚴振欽以特效呈現鬼屋外觀。監製劉楓棋表示，「畢竟民雄鬼屋是亞洲數一數二的知名鬼屋，必須認真重現這棟巴洛克風格洋房的模樣。」

女主角楊謹華也透過劇組分享，由於演出時必須憑空想像各種反應，「我要相信這一切恐怖的安排都是千真萬確的」，也因拍攝場景自然營造出陰森詭異的氛圍，「我的眼神、表情、肢體、聲音才有辦法讓觀眾透過銀幕也像是親身經歷一樣。」

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劉楓棋和編劇張哲鳴也希望從「民雄鬼屋」開啟新視野，創造出台版「鬼屋宇宙」，未來將以更多鬧鬼老宅為故事發想，推出一系列台灣著名鬼屋恐怖電影。

劇組表示，此次電影拍攝道具已事先完整保留，將透過「民雄鬼屋實境體驗展覽」重現片中的算命間、公墓、古井、祭壇等陰森場景，讓觀眾在觀影前先來一場震撼式「沉浸式體驗」，身歷其境走進這棟全台著名的駭人老宅，實境展將於25日在國立台灣科學教育館登場。（編輯：張雅淨）1110605