高鐵雲林站化身美術館 森態光景感受自然之美

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高鐵雲林站化身當代美術館，透過藝術家及生態踏查團隊跨界創作，採集雲林龍過脈森林步道的自然光影與原始聲音，打造大型展演光體裝置「森態光景」，帶旅客們享受在地自然的無限風光。 中央社記者姜宜菁攝 111年6月16日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）高鐵雲林站化身當代美術館，透過藝術家及生態踏查團隊跨界創作，採集雲林龍過脈森林步道的自然光影與原始聲音，打造大型展演光體裝置「森態光景」，帶民眾體驗在地自然與人文之美。

台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作「寶島隨身聽」藝術計畫的大型聲光展演裝置，即日起至7月17日在高鐵雲林站展出，台灣高鐵公司董事長江耀宗和國藝會董事長林曼麗今天下午出席記者會。

江耀宗致詞時表示，「台灣高鐵藝術計畫—寶島隨身聽」自4月中旬啟動，布農族「獵前祭槍歌」轉化為高鐵車廂內的廣播提示音，以及推出4款以復古卡帶為設計靈感的限量版紀念車票，不僅觸動旅客回憶起在移動中聆聽音樂的美好起點，結合在地元素的悠揚音樂，深獲民眾好評。

江耀宗提到，「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置即日起在高鐵雲林站展出，將再次為民眾創造與藝術不期而遇的真實感動。

林曼麗說，藝術家陳怡潔及團隊打造的光體裝置與影像3D裸視動態影像作品「森態光景」，在高鐵雲林站首映，將車站化身當代美術館，讓旅客們在慢速微觀古道生態的過程中，展開一場超現實的藝術旅程。

陳怡潔指出，團隊透過生態踏查，採集古道山林間豐富的生態元素，運用LED大型聲光裝置，帶領旅客彷彿置身夜空清朗的原始古道，享受在地自然的無限風光。（編輯：謝雅竹）1110616