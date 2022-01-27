Pingu企鵝家族40週年巡迴展 海外首站選台灣

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「Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展」首度移師海外，首站台灣28日起正式開展，現場展出許多動畫中使用的黏土偶，像是Pingu每種表情都要製作不同黏土偶，可見逐格動畫幕後工程浩大。（時藝多媒體提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）日本逐格動畫「天竺鼠車車」去年風靡台灣，1980年問世的動畫Pingu企鵝家族，更是逐格動畫經典，「Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展」首度移師海外，首站選在台灣登場。

紅白格紋的包袱、黑白兩色的身體，配上一雙黃色大腳丫是Pingu的招牌造型，更是不少台灣觀眾的童年回憶。「Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展」結束於日本巡迴後，由展覽主辦單位時藝多媒體邀請至台灣，今天舉行媒體預展會。

Pingu企鵝家族由瑞士動畫製作人歐特馬．顧特曼（Otmar Gutmann）發想而來，1980年起以試播短片性質問世，直至1990年才開始製作正式版本的電視動畫集數，系列動畫至今已在全球超過155個國家和地區播出。

Pingu企鵝家族的故事圍繞於以皇帝企鵝為原型設計的企鵝Pingu，展覽透過「Pingu誕生的秘密故事區」、「黏土動畫區」、「動畫工作室區」、「Pingu藝術品區」及「3D CG動畫區」呈現Pingu企鵝家族幕前和幕後的工程。

最為珍稀的展品莫過於原作者顧特曼親筆手寫腳本、動畫分鏡圖及拍攝動畫使用的黏土模型。從多件黏土模型中也能窺見逐格動畫製作的不易，例如Pingu模仿海鷗快速拍打手部的動作，在影片中約莫1秒到2秒，團隊卻需要做5個黏土偶才能完成，平均每1集動畫的製作時間，都需要到8週。

而「Pingu誕生的秘密故事區」也透露許多Pingu的趣味小故事，例如Pingu在1986年於電視試播的實驗短片中的名字其實叫做Pingo，但後來在德國動畫影展放映時，兒童觀眾們開心地稱呼主角為Pingu，才就此改名為大家現在所熟知的Pingu。

「Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展」將在明天於國立台灣科學教育館7樓西側展廳展出至5月1日。（編輯：陳政偉）1110127