故宮南院推新春3特展 翠玉白菜延展至初六

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國立故宮博物院南院處27日表示，人氣展件翠玉白菜特別延展至大年初六（2月6日），在南院陪觀眾過新年。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）故宮南院迎虎年，春節推出3檔新展，「法華經」及其美術特展、人氣國寶展及翰墨空間─故宮書畫賞析；人氣展件翠玉白菜，特別延展至大年初六，在南院陪觀眾過年。

國立故宮博物院南院處今天召開虎年新春展覽及活動記者會，南院處長彭子程、故宮博物院書畫文獻處長林麗江與書畫文獻處科長何炎泉出席說明。

彭子程接受媒體聯訪表示，「法華經」及其美術特展尚在籌設中，29日會與大家正式見面，人氣國寶展及翰墨空間─故宮書畫賞析已開展，人氣展件翠玉白菜，特別延展至大年初六（2月6日），在南院陪觀眾過新年。

故宮南院指出，此次人氣國寶展以過年團圓喜慶為發想，由國寶展件唐玄宗「鶺鴒頌」引領「共敘天倫」主題，還展出西周晚期「鄂侯簋」、北宋定窯「白瓷劃花牡丹紋碟」、清乾隆「金胎畫琺瑯西洋人物杯、盤」以及宋、遼「玉龍紋盤」，件件精彩。

另外，「翰墨空間–故宮書畫賞析」新亮相的展件，除了張大千胞兄張善子「畫虎」及清代女畫家陳書「歲朝麗景」等新春應景作品外，另選展北宋著名畫家李公麟的白描作品「山莊圖」、明朝文徵明「畫蘭竹」、元張雨「書上閒止徵君七言律詩」，以及宋杜良臣「致中一哥新恩中除賢弟尺牘」四件重要古物。

故宮南院指出，29日登場的「法華經」及其美術特展，以國寶展件「北魏釋迦牟尼佛」、罕見的宋元珍本、各種觀音變相，以及數位投影莫高窟第61窟等，呈現這部千餘年來激勵、感染東亞人心的佛典及它在美術上的成就。

彭子程強調，虎年新春初一到初六（2月1日至6日）憑故宮南院門票可獲得以院藏伊斯蘭玉器設計的「『玉』見春天」口罩，並兌換虎年斗方藏書票，口罩與藏書票，每日限量發送。（編輯：謝雅竹）1110127

國立故宮博物院南院處27日召開虎年新春展覽及活動記者會，此次人氣國寶展以過年團圓喜慶為發想，展出西周晚期「鄂侯簋」。中央社記者蔡智明攝 111年1月27日