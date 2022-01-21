「婉風流轉時」特展 看見台灣摩登女性

國家攝影文化中心推出特展「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」，21日開幕記者會上，策展人蔡文祥（前左起）、文化部藝發司長梁晋誌、文化部長李永得、國美館長梁永斐、作家陳若曦等人出席合影。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年1月21日

（中央社記者邱祖胤台北21日電）國家攝影文化中心推出「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」特展，聚焦日治時期至1960年代台灣女性摩登形象，今天舉行開幕記者會。

展覽呈現24位攝影家的300多幀作品，並邀請作家陳若曦、楊索、鍾文音、張姿慧、廖偉棠等人撰寫詩、文，與影像對話，同時還展出國美館典藏的李梅樹、陳進、李石樵、席德進等前輩畫家的作品，呈現攝影、繪畫與文學之間的共鳴。

文化部長李永得致詞時表示，攝影家是時代容顏的保存者跟記錄者，過去在文學作品所看到的台灣女性形像可能較模糊，但在這次展出中的作品，卻非常不一樣，讓我們能夠看到當時女性的面貌。李永得表示，作品所呈現的時尚感也超乎我們所想像，如鄧南光鏡頭下的人物，不管神態、服裝，都相當優雅跟時尚感，讓我們對那個時代有更清楚的認識。

國美館館長梁永斐表示，本展透過許多首次公開的珍貴攝影作品，呈現攝影家眼中的女性形象，展露台灣女性在社會走向現代化歷程中的自信，展覽可說創造了攝影、文學、繪畫的跨域對話，呈現歷史流動的軌跡及文化線索。

這次展覽的主視覺，是一位穿著改良式旗袍的女性，作家陳若曦致詞時表示，她的母親從小被賣去當童養媳，日子過得很苦，有一次卻對陳若曦說，希望能擁有一件旗袍，陳若曦便發願將來有錢一定為母親買一件旗袍。可惜後來陳若曦輾轉到美國讀書，並到中國定居，歷經文革苦難，折騰了7年，好不容易逃出來了，趕快寫信回家打聽家人訊息，才知道母親過世了，「這一件送不出去的旗袍，是我心裡永遠的遺憾」。

「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」特展，在國家攝影文化中心台北館展出，展期至5月1日。（編輯：屈享平）1110121